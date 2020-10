Organizadora da Stock Car anuncia novo vice-presidente

A Vicar, empresa organizadora da Stock Car, anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação de um novo vice-presidente. Com experiência nos mercados publicitário, automotivo e esportivo, o paulista Fernando Julianelli assumiu o posto voltado à área comercial e marketing.

A novidade está alinhada com a reformulação da Stock Car, que no início de setembro culminou com a aquisição da Vicar pelo fundo United Partners. Julianelli foi convidado por Carlos Col, presidente da empresa.

“A Stock Car é a maior categoria do continente, e reconhecida como uma das cinco mais competitivas do mundo. É um produto espetacular”, disse Julianelli. “Mas é também um grande desafio, que abraço com muito entusiasmo pois o potencial de expansão da plataforma além das corridas é enorme”, avaliou.

O executivo ocupou o cargo de Chief Marketing Officer (CMO) da Mitsubishi Motors do Brasil de 2012 até 2020. Com 27 anos de experiência em marketing, foi responsável por contas importantes em grandes agências de publicidade, como Lowe Loducca, Neogama BBH e África. Em 2003 tornou-se sócio da ReUnion Sports & Marketing, que nos anos seguintes se projetou como uma das principais agências de marketing esportivo da América Latina, administrando contas como RedBull, Lucky Strike, SKY, Mitsubishi, Petrobras, Mobil, Telefônica, Vivo, BMW/Mini, entre várias outras.

A agência foi responsável por vários cases de sucesso do marketing esportivo brasileiro, como os XGames, ATP World Tour, Fórmula Indy no Brasil, Telefônica GT3, Mundial de Vôlei de Praia, Copa Renault Clio, Soccerex (convenção de negócios da FIFA), entre vários outros.

Depois de vender a ReUnion para o Grupo ABC (atual Omincom), passou a comandar o marketing e comunicação da Mitsubishi. Em 2015, foi indicado ao Prêmio Caboré como profissional de marketing. Integrou também a lista do prestigiado prêmio promovido pelo The Internationalist, como um dos 50 melhores CMOs do mundo.

