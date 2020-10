Shell quer se manter protagonista na segunda metade da temporada da Stock Car

A Stock Car inicia neste fim de semana a segunda metade da temporada de 2020, e os quatro representantes da Shell entram na pista para a rodada dupla válida pela sétima etapa, no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Até o momento, já foram disputadas nove das 18 corridas previstas no calendário.

Segundo colocado no campeonato, Ricardo Zonta esteve recentemente no Velocitta pela Porsche Cup e conquistou pole position e vitória na etapa de Endurance ao lado de Werner Neugebauer. Na Stock Car, Zonta seria o líder da tabela caso os três descartes previstos por regulamento já estivessem valendo - na prática, a partir da etapa de Goiânia, os descartes ao longo de todo o ano começarão a ser contados.

Em ascensão, Átila Abreu é um dos dois pilotos de todo o grid que marcaram pontos em todas as nove provas disputadas. No Velocitta, o sorocabano tem duas de suas 15 vitórias na categoria, em 2017 e 2018. Além disso, o piloto do carro #51 largou por duas vezes na pole position no mesmo dia, na primeira e segunda provas da rodada dupla disputada há três anos na pista.

Já Gaetano di Mauro vem de igualar seu melhor resultado na Stock Car, após terminar em quarto lugar na segunda prova disputada em Londrina. Por fim, Galid Osman pontuou em oito das nove corridas disputadas até agora na temporada e poderá deixar o Velocitta na briga por uma vaga no top10 na classificação geral.

Todos os quatro representantes da Shell estão habilitados para conseguir na etapa do Velocitta o Fan Push, um disparo adicional do botão de ultrapassagem na segunda corrida. A votação segue no site oficial da categoria até o começo da rodada dupla, no domingo.

A programação terá a realização de um treinamento livre na sexta-feira. No sábado, além de uma segunda prática, os pilotos disputarão a classificação que decidirá as posições de largada da corrida 1. Domingo, às 11h e 11h55, respectivamente, serão disputadas as duas provas, com grid invertido na corrida 2 em relação aos dez primeiros da prova anterior.

"Mogi é uma pista que exige bastante, dá para perceber que o calor influencia bastante, tem pouca reta. Então, o calor é um dos pontos que mais exigem do piloto e do equipamento, dos freios. É uma das pistas em que vai se usar bastante o freio, pode ser um diferencial para os carros, que estão bem equilibrados. Evoluímos bastante na última bateria de Cascavel, sobre as ondulações. O Velocitta não é uma pista tão ondulada, mas, com a evolução que tivemos, talvez abra um caminho para evoluirmos mais o carro numa pista como o Velocitta. Estou bem animado, as pistas nas quais tive mais dificuldade foram Cascavel e Londrina, acredito que, de agora em diante, voltaremos a ter uma performance mais equilibrada como no começo do campeonato." Ricardo Zonta, piloto do carro # 10 na equipe Shell V-Power RCM

"Mogi foi a pista onde testamos na pré-temporada, então é a primeira pista que vamos já com experiência deste carro. Conseguimos colher algumas informações, é claro que na época era o primeiro contato com o carro deste ano, foi só um dia de treinos, mas já facilita um pouquinho mais para não começarmos do zero. É uma pista que gosto muito, sou recordista de vitórias lá, o primeiro vencedor, um histórico muito bacana. Mas é uma nova situação com esse carro. Nós estamos trabalhando para tentar evoluir, o carro vem melhorando corrida após corrida, mas ainda falta um algo mais para, quem sabe, começarmos a brigar por pódios e vitórias. Pretendemos fazer algumas mudanças grandes para essa etapa, vamos ver se encontramos esse caminho que estamos procurando. É tentar aproveitar ao máximo os treinos para conseguir que essa etapa seja um divisor de águas para nós, de fato, entrarmos na briga pelo campeonato e começar a somar grandes pontos nessa segunda metade de temporada. Estou muito animado, viemos de um bom resultado na Porsche Endurance, então tudo conspira a favor para que tenhamos um bom fim de semana." Átila Abreu, piloto do carro #51 na equipe Shell V-Power Crown Racing

"A expectativa é boa. Na última corrida, em Cascavel, começamos muito mal os treinos e terminamos bem competitivos, andando mais na frente. Então, acredito que encontramos um bom caminho, e vamos para cima!" Galid Osman, piloto do carro #28 na equipe Shell Helix Vogel Motorsports

"Estou animado para a etapa do Velocitta, pude correr lá de Porsche, o que já foi um treino muito bom para a corrida da Stock. É uma pista muito legal de guiar, lembra muito um kartódromo, então vamos buscar os melhores resultados. Sabemos que ainda não temos um carro competitivo, mas espero que dessa vez consigamos chegar ao acerto ideal para termos uma disputa no lugar onde merecemos." Gaetano di Mauro, piloto do carro #11 na equipe Shell Helix Vogel Motorsports

