VÍDEO: Paulo Gomes entra na contramão de prova de arrancada, causa pânico e alega falta de sinalização

No último final de semana, uma cena gerou pânico nos fãs de automobilismo que prestigiavam um evento de arrancada em Interlagos. Durante uma das provas, um carro surgiu na contramão das duas camionetes que disputavam a vitória no antigo retão do circuito. A bordo do veículo, ninguém menos que Paulo Gomes, primeiro campeão da história da Stock Car e detentor de quatro títulos da categoria máxima do Brasil.

O episódio causou grande preocupação aos espectadores e praticantes presentes no local. Antonio Santos Menezes, da ASM Performance, publicou um vídeo nas redes sociais para denunciar a suposta imprudência de Gomes. Veja abaixo:

"Sou piloto de arrancada e não lembro de nenhum acontecido deste tipo. A imagem mostra o carro no final da reta. Ele [Gomes] confirma a sua entrada na pista e alega não ter sinalização", disse o experiente competidor, mais conhecido como 'Toninho', com exclusividade ao Motorsport.com.

Junto a 'Paulão' no veículo que andava na direção contrária às camionetes, mais três ocupantes: dois amigos e a companheira do ex-piloto da Stock Car. O relato é do próprio condutor, que também divulgou um vídeo nas redes sociais.

"Eu estava com três pessoas comigo: um casal de amigos e a minha namorada. Resolvi mostrar o retão antigo para eles, então entrei no retão antigo e fui devagar ali", afirmou Paulão, pai de Marcos Gomes, campeão da Stock Car em 2015.

Marcos Gomes e Paulo Gomes Photo by: Duda Bairros

"Estou muito chateado com os acontecimentos e a divulgação de inverdades que falaram a meu respeito. Realmente, ontem fui visitar meus amigos ‘opaleiros’ e fui pela marginal de fora do Autódromo. Quando eu cheguei no retão antigo, o portão estava aberto", seguiu.

"Não tinha nenhum guarda na porta para avisar que estava tendo o evento de arrancada. Então, na hora que eu vi as duas camionetes vindo, eu levei um susto e encostei quietinho para esperar elas passarem, dei marcha ré e voltei. Foi exatamente isso que aconteceu. Não tinha ninguém, não tinha três seguranças na porta como eles estão falando".

"Eu não sou suicida, não. Eu não ia entrar na contramão em um lugar que está tendo arrancada, vocês vão me desculpar. Eu sou um senhor de 71 anos e a minha vida inteira eu vivi automobilismo. Meus filhos correm de automóvel até hoje, eu participo da Old Stock, tenho uma equipe e tenho responsabilidade", completou Gomes.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: