Fraga foca na carreira internacional e não corre na Stock em 2020

Um dos grandes talentos do automobilismo brasileiro acaba de anunciar sua saída da Stock Car para focar 100% em sua carreira internacional em carros de turismo. Felipe Fraga, campeão da principal categoria do País em 2016, participará de diversas provas no exterior, com destaque para quatro corridas no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), entre elas as 24 Horas de Le Mans pela Porsche Project 1.

“Estou feliz de anunciar que estarei focando na minha carreira internacional em 2020 após seis temporadas na Stock Car. Eu levarei para sempre o carinho do público brasileiro e de todos que gostam do meu trabalho. Agradeço muito o pessoal da Cimed, que acredita em mim desde 2015, quando fiz minha estreia na equipe e no ano seguinte fui campeão. Agora vou focar nesse sonho que é correr uma temporada completa de turismo internacional”, diz Fraga.

Fraga deixa a Stock Car após conquistar 18 vitórias (16 pela Cimed Racing), 28 pódios e 8 pole positions. O piloto integrou uma das parcerias mais marcantes dos últimos anos ao lado de Marcos Gomes, que levou o time Cimed Racing ao bicampeonato de pilotos e por equipes (2015 e 2016). Desde 2017, Fraga também foi companheiro de Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car, e em 2019 também esteve ao lado de Marcel Coletta.

"Tive a honra de ter grandes companheiros de equipe nesses últimos anos. Gostaria de agradecer todos eles pela nossa parceria, além, é claro, do João Adibe e do William Lube, que também sempre acreditaram no meu trabalho".

"A Cimed estará junto comigo, apostando nesse meu projeto no exterior. Fico bem feliz deles me incentivarem e continuarem acreditando em mim”, completa Fraga, que segue com o recorde de ser o mais jovem campeão e mais jovem vencedor da Corrida do Milhão na história de 40 anos da Stock Car.

Fraga também vai competir no Intercontinental GT Challenge com a Gruppem, equipe oficial AMG Mercedes. O próximo desafio da carreira do piloto já está definido: as 24 Horas de Daytona, correndo pela equipe Riley que representa a Mercedes-AMG. A prova será disputada entre os dias 24 e 25 de janeiro nos Estados Unidos.

