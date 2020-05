Dentro do mundo da Stock Car, uma das marcas mais presentes é a Shell, que também está presente em outros campeonatos do esporte a motor. Na principal categoria do automobilismo nacional, a Shell patrocina pilotos de três equipes diferentes em 2020 e eles devem seguir um certo código de conduta ao representar a empresa.

Em live feita com a equipe do Motorsport.com, o piloto da Stock Car, Galid Osman, que corre pela equipe Crown Racing e é um dos pilotos apoiados pela empresa na categoria, explicou sobre as responsabilidades que tem ao representar a Shell na Stock.

“A Shell é a maior patrocinadora do automobilismo no mundo", disse Galid. "Hoje você tem pilotos que acabam trapaceando no automobilismo virtual e perdem patrocínio, tem piloto que fala algo racista e perde o emprego e na Shell, nós temos um código de conduta. Você tem um treinamento, para tudo, quando vamos falar com a imprensa, você tem que estar uniformizado, há uma linha a seguir".

Galid explicou também como que funciona o trabalho da Shell na Stock Car com os pilotos, porque apesar de serem patrocinados pela mesma empresa, eles podem correr em equipes diferentes.

"Meu companheiro de equipe nesse ano é o Átila Abreu, na Crown Racing, com o Duda Pamplona. Ano passado era o Gaetano di Mauro, na Full Time. Nesse ano a Shell estará em três equipes diferentes, mas em relação a informações, fica entre as equipes. O fato de ter o mesmo patrocínio não quer dizer que compartilhamos informações”.

GALERIA: Veja as primeiras artes dos carros de 2020 da Stock Car

Galeria Lista Rubens Barrichello - Equipe Full Time 1 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Nelsinho Piquet - Equipe Full Time 2 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Julio Campos - Equipe Crown Racing 3 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Bruno Baptista - Equipe RCM 4 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Guilherme Salas - Equipe KTF Sports 5 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Sergio Jimenez - Equipe KTF Sports 6 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Thiago Camilo - Equipe Ipiranga Racing 7 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Cesar Ramos - Equipe Ipiranga Racing 8 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gabriel Casagrande - Equipe R Mattheis 9 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gaetano di Mauro - Equipe Vogel 10 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Galid Osman - Equipe Crown Racing 11 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Átila Abreu - Equipe Crown Racing 12 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Ricardo Zonta - Equipe RCM 13 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car

