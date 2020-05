Seletiva da Crown Racing tem 40 finalistas no iRacing e traz History de volta às corridas

A iniciativa da Crown Racing – equipe da Stock Car - em conjunto com a W2 Racing – da Stock light - teve uma expressiva resposta entre os especialistas em automobilismo virtual. Nada menos que 330 competidores se inscreveram em busca de serem os primeiros representantes oficiais de uma organização da Stock Car nos simuladores.

Depois de uma semana de servidores abertos para treinos livres no iRacing, foram definidos os 40 finalistas desta plataforma (veja no quadro abaixo).

Para conferir maior grau de realidade às provas e aplicação de critérios idênticos aos adotados nos principais campeonatos do Brasil, as corridas terão atuação de comissários desportivos e diretor de prova da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Eles atuarão em conjunto com as autoridades desportivas da Liga Racers AV nas análises das disputas na pista e eventuais aplicações de punições.

A seletiva é realizada por meio de quatro corridas, em duas plataformas: iRacing e Automobilista. O iRacing é a plataforma mais difundida no mundo, enquanto o Automobilista é a plataforma que conta com os carros e pistas da Stock Car. No iRacing os grids terão 40 competidores e as corridas acontecem em Interlagos e Daytona. No Automobilista, serão 26 competidores, com as provas em Interlagos e Goiânia. Se o mesmo piloto vencer nas duas plataformas, a segunda vaga será para o segundo colocado nas disputas em iRacing.

No iRacing o carro usado é a Ferrari da classe GT3 e no Automobilista é o Stock Car.

Os dois pilotos selecionados passam a ser os representantes das equipes Crown e W2 Racing em automobilismo virtual. Eles terão as mesmas incumbências e atribuições dos pilotos regulares das equipes. A integração com os times e competidores da Stock Car e Stock Light acontecerá dentro dos fins de semana de competição, com participação em reuniões com pilotos e engenheiros, análise de telemetria, elaboração de estratégia, acompanhamento do rádio entre box e pilotos nos treinos e interação com fãs e jornalistas.

Além do status de pilotos oficiais da Crown e W2 Racing, os competidores terão patrocínio no valor da assinatura do iRacing e inscrição em até cinco eventos determinados pelas equipes. Eles levarão as logos da Crown e W2 Racing nas competições virtuais de que participarem em 2020.

Todas as quatro etapas têm a mesma programação. O treino classificatório de 15 minutos determina a ordem de largada. As provas são disputadas em bateria única e têm 50 minutos. O sistema de pontos é idêntico ao da Stock Car.

Uma das novidades é o retorno do History ao automobilismo brasileiro. Depois de duas temporadas como patrocinadora principal de um carro no Brasileiro de Turismo, uma delas dentro da equipe W2 Racing, as cores do canal voltam ao universo da Stock Car.

Calendário

19.mai – iRacing – Interlagos

26.mai – Automobilista – Interlagoas

2.jun – iRacing – Daytona

9.jun – Automobilista – Goiânia

Lista de inscritos – iRacing etapa 1

Luiz Felipe Tavares

Luiz Gonzaga Filho

João di Gregori

Marcos Furriel

Erick Goldner*

Matheus Machado

Suelio Almeida

Danilo Fonseca

Ralph Benitez

Diogo Garcia

Bruno Bonagura

Victor M Veloso

Rildo Araújo

Daniel Modolon

Flavio A Xavier

Daniel Machado

Erick Zacardi

Adaildo Vieira

Felipe Gurzoni Iazzetti

Renan Azeredo

Daniel Mageste

Flavio Lisboa

Charlison Santos

Paulo Vinicius

Jair Nogueira

Saulo Souza

Guilherme Buzato

Luciano Falkowski

Ramon Fonseca

Michel Araujo

Leandro Monteiro

Tadeu Costa

Felipe Pascoal

Mauricio Zaffari

Felipe Rezende

Lucas Dornella

Eraldo Silva

Aluizio Baena Drugovich

Guilherme de Bellis

Guilherme Lopes Domaradzki

*Piloto oficial da Academia Shell

