Podcast #018 – Rafael Suzuki comenta desclassificação de Maurício e Toyota na Stock Car

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Erick Gabriel recebem Rafael Suzuki, piloto da Hot Car Competições na Stock Car. No bate-papo, Suzuki dá sua opinião sobre a polêmica desclassificação de Ricardo Maurício da corrida 2 de Goiânia, vencida pelo competidor da Eurofarma no último fim de semana.

Suzuki também fala sobre a chegada da Toyota à Stock Car em 2020, quando o campeonato volta a ser multimarcas. O piloto da Hot Car admite que gostaria de correr com a máquina japonesa e dá informações sobre como deve ser a entrada da fabricante asiática na categoria.

Suzuki ainda aborda sua carreira internacional, com destaque para boas passagens por categorias de fórmula na Europa e na Ásia, além de um episódio marcante: uma corrida de 25 Horas com mais de 100 ‘Fuscas’ em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Confira: