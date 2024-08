Entrou para história! Thiago Camilo foi o primeiro vencedor da história da Stock Car em Belo Horizonte.

O piloto da Ipiranga Racing foi soberano e venceu a prova sprint, realizada na tarde deste sábado, no traçado de rua ao redor do Estádio Mineirão. Com o triunfo, Camilo soma 40 vitórias na categoria. Além disso, essa foi a primeira vitória conquistada na temporada 2024.

"O trabalho da equipe foi excepcional. Eu tinha carro para brigar pela pole da corrida principal, infelizmente deu uma bandeira amarela no meio da minha volta, um carro acidentado, tive que tirar o pé, mas tinha os dois melhores setores da pista, mas acho que o bom disso é que acabei pegando a inversão de grid. Eu venci em Salvador, venci em Ribeirão Preto e agora em BH", celebrou.

Diferentemente do que pareceu, Camilo revelou que vencer uma corrida como essa exige de uma grande concentração, principalmente quando há tantos muros ao redor, colocando a margem de erro quase em nível zero.

"Parecia fácil a corrida, pode ter parecido fácil, mas um circuito desse... Eu posso te garantir que você tem que controlar a ansiedade de terminar a corrida logo, tem que administrar bem a situação e ao mesmo tempo não dá pra você desviar o foco, a tensão, porque qualquer deslize, por mais que seja mínimo numa pista como essa, você acaba jogando tudo por água abaixo. Teve um momento que eu cometi um erro na curva 1, eu quase toquei o muro, mas como eu falei, hoje era pra ser, não tinha muro que impedisse", concluiu.

Todas as emoções da corrida principal da Stock Car em Belo Horizonte você confere AO VIVO na Motorsport.Tv Brasil.

