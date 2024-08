Rubinho Barrichello subiu ao pódio na primeira corrida da Stock Car em Belo Horizonte. O circuito de rua da capital mineira foi palco da prova sprint na tarde deste sábado.

Superando Rafael Suzuki da TMG Racing ao longo da corrida para assumir a terceira colocação, Rubinho quase dividiu pódio com seu companheiro de equipe, e filho, Dudu Barrichello. O piloto da Full Time Sports falou sobre a emoção de dividir o momento ao lado do parceiro e quase compartilhar o pódio ao lado dele.

"A gente tinha um ritmo muito parecido, mas eu era um pouquinho mais forte. Quando ele foi para o box, eu consegui fazer uma boa volta e eu acabei saindo na frente exatamente por isso. Mas, cara... A melhor arquibancada do mundo sou eu ali, com ele, vendo a tocada dele", relatou emocionado.

"Tem coisa que você ensina, tem coisa que não. Eu acho que ele está muito bravo por não ter conseguido chegar ao pódio, mas está muito feliz por mim também, por tudo aquilo que a gente vem conquistando", disse.

Sobre o estado da pista, que é uma novidade para todos pilotos e equipes, Barrichello deixou claro que o traçado em Belo Horizonte é mais difícil do que pilotar nas famosas e renomadas ruas de Mônaco.

"É uma pista extremamente desafiadora porque ela tem as duas chicanes cegas, você não vê, então você fica meio naquela coisa, 'onde que tá, onde que tá' e o carro de Stock Car é um carro maior, pesado, que não é tão fácil nessas ruas, mas eu acho que para primeira impressão foi um grandíssimo evento e mostra que veio pra ficar", concluiu.

A corrida principal da Stock Car nas ruas de Belo Horizonte acontece na tarde deste domingo e você confere a transmissão AO VIVO na Motorsport.Tv Brasil.

