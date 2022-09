Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car volta neste fim de semana a um dos circuitos preferidos de Júlio Campos: o autódromo de Santa Cruz do Sul (RS). A pista do interior gaúcho foi palco da penúltima vitória conquistada pelo piloto Lubrax | Podium Stock Car Team até hoje em sua carreira na categoria, em 2019.

Lá, Campos conquistou outros dois pódios - o último deles na mais recente passagem da Stock Car pelo circuito, em novembro de 2021, quando o paranaense terminou uma das corridas do fim de semana na segunda colocação.

“Santa Cruz do Sul é uma pista muito legal. Tem uma longa reta, curvas para todos os gostos e possibilita ultrapassagens e corridas divertidas”, destacou Campos.

“Tenho um bom retrospecto lá e, felizmente, sempre consegui ser competitivo. É um circuito de ótimas lembranças para mim e espero conseguir usar minha experiência, junto da equipe, para me colocar novamente entre os primeiros e, se possível, repetir o pódio que conquistei lá no último ano”, frisou.

Uma das novidades na pista para esta temporada é a renovação total do asfalto: nos últimos meses, o circuito passou pela primeira recuperação do pavimento desde sua inauguração, em 2005.

“O asfalto de Santa Cruz do Sul era muito antigo e abrasivo, o que causava um desgaste enorme dos pneus. Vai ser nossa primeira experiência na pista com essa nova condição e esperamos rapidamente encontrar um acerto competitivo para o nosso carro”, encerrou.

A nona etapa da temporada da Stock Car, em Santa Cruz do Sul, prevê treinos a partir desta sexta-feira (23). No sábado (24), acontece a sessão classificatória, às 14h15, com transmissão dos canais SporTV. No domingo (25), as provas acontecem a partir das 14h, com transmissão via TV da Band e canais SporTV.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?