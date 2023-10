Depois de um hiato de seis anos, a Stock Car Pro Series volta a fazer uma etapa internacional. É um retorno a Buenos Aires, onde a principal categoria do automobilismo brasileiro correu nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2017.

O reencontro marca a 9ª etapa da temporada 2023, com a Stock Car dividindo o Autódromo Oscar y Juan Galvez com a TC2000, que realiza no mesmo dia os tradicionais 200 Km de Buenos Aires.

Entre as opções de traçado no autódromo da capital argentina, as categorias correm no circuito de número 8, com 3.337 metros de extensão e 10 curvas. Uma combinação de desenho e asfalto que, na análise de André Brezolin, engenheiro de projeto Fras-le e Fremax, deverá proporcionar ótimas disputas em um traçado muito rápido.

“O asfalto era bem antigo e desgastado, com o último recapeamento tendo sido feito em 1995. Agora, foi completamente refeito e as informações que temos é de que a aderência é muito boa. A pista tem três boas retas com curvas de alta e uma com uma freada forte".

"A aderência dos pneus será a chave para saber o quanto os freios vão trabalhar neste traçado; por isso, os treinos livres serão determinantes”, afirmou o especialista, responsável pelas pastilhas e discos de freio oficiais da Stock Car.

Estrela local no grid da Stock Car Pro Series, o argentino Matías Rossi corre pela primeira vez em casa pela principal categoria do Brasil. Ele destaca um ponto da pista onde os freios serão determinantes, especialmente no número de ultrapassagens.

“O circuito número oito é uma pista ótima de se guiar. A pista está nova, recapeada, com novo asfalto e excelente aderência. Vai ser lindo para os pilotos. Historicamente, é bom ter um carro que funcione muito bem nas curvas de baixa, mas tem uma curva muito difícil, a mais rápida do circuito, que é a curva Ascari".

"Saindo dessa curva, na freada para a última, é um ponto importante de ultrapassagem”, afirmou o piloto da equipe Full Time, atualmente 14º no campeonato com 121 pontos e duas vitórias somadas em 2023.

Serão as corridas de número seis e sete da Stock Car na Argentina, e todas as já realizadas tiveram, sempre, um vencedor diferente. A primeira incursão da categoria em terras ‘hermanas’ foi em 2005, com pole position de Christian Fittipaldi; a vitória na prova foi de Giuliano Losacco, ladeado no pódio por Matheus Greipel e Luciano Burti.

No ano seguinte, pole de Felipe Maluhy, com vitória de Ingo Hoffmann com Maluhy em segundo e, novamente, Luciano Burti em terceiro.

Nestas duas edições, as provas foram disputadas no circuito do anel externo do Autódromo Oscar y Juan Galvez em Buenos Aires, com 2.607 metros de extensão. Em 2007, a Stock Car correu no circuito de número 8, então com 3.353 metros. A prova teve pole position de Ricardo Sperafico, e o pódio foi formado pelo vencedor Cacá Bueno, seguido de Thiago Camilo e Popó Bueno.

Após dez anos de hiato, a Stock Car retornou à capital argentina. A edição de 2017 da prova teve pole position de Daniel Serra com o tempo de 1min16s255. A primeira corrida teve vitória de Felipe Fraga, seguido de Thiago Camilo e Daniel Serra; a corrida 2 foi vencida por Rubens Barrichello, seguido por Max Wilson e Rafael Suzuki.

A disputa pelo título tem Gabriel Casagrande na liderança do campeonato com 217 pontos, 21 a mais que Rubens Barrichello, o novo vice-líder, que só tem dois pontos de vantagem sobre Ricardo Zonta. Daniel Serra soma 190 no quarto lugar, seguido de Thiago Camilo com 180. Rafael Suzuki soma 172, Gianluca Petecof contabiliza 164, Cesar Ramos, 158, e Guilherme Salas fecha a lista dos dez primeiros com 155.

O final de semana marca a nona de 12 etapas agendadas para a temporada. Após o encontro na Argentina, a Stock Car segue para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) em 29 de outubro; depois vai a Cascavel (PR) no dia 26 de novembro – a prova estava agendada inicialmente para Brasília (DF) e teve de ser alterada em virtude do prosseguimento das obras na pista -; e a grande final em Interlagos no dia 17 de dezembro.

A previsão climática para o final de semana tem temperaturas mínimas na casa dos 10 graus e máximas previstas para a casa dos 23 graus. A etapa da Stock Car compõe no final de semana o evento dos 200 Km de Buenos Aires, tradicional etapa da TC2000.

A sexta-feira (6) começa com um rápido shakedown às 8h10, com os treinos livres sendo realizados às 9 e às 12h05; no sábado (7), a Stock Car vai à pista às 8h50 e faz a classificação às 9h55. No domingo (8), as corridas da nona etapa têm largada às 10h45 e 11h25. Os horários de Buenos Aires são os mesmos de Brasília. A classificação e as corridas têm transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Verstappen COMPARADO A LENDAS, Massa-2008, Andretti e brasileiros, tudo de 2026: F1 pré-GP do Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate tensão interna na Mercedes e até quando Pérez 'sobrevive' na Red Bull Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!