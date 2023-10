A Stock Car está de volta na Argentina para a nona etapa da temporada e o líder Gabriel Casagrande, pole e vencedor da etapa passada no Velopark (RS), tentará ampliar os 22 pontos que tem de vantagem para o segundo colocado na tabela de classificação.

O piloto paranaense, inclusive, esteve na última passagem da categoria por Buenos Aires, em 2017.

“Eu tenho lembranças da nossa passagem por lá de 2017, o carro era bom, mas eu não consegui converter isso em resultado, espero que dessa vez eu possa conseguir isso e que a gente saia de lá com uma diferença ainda maior na liderança do campeonato nesse momento crucial do campeonato".

"A expectativa é continuar fazendo o melhor trabalho possível como tem sido nos últimos finais de semana”, diz Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, OnPetro, Raumak Packaging, Panter, Conquista Medicamentos, STP, Cresol, Pay4Fun, KTO e Atacadão Pneus.

Com a vitória obtida na etapa passada, Casagrande chegou ao segundo triunfo no ano e ao recorde de cinco pódios na temporada. São 217 pontos na classificação e o piloto paranaense espera continuar carregando os 30 kg de lastro do líder do campeonato até antes da última etapa do ano, em dezembro, no Autódromo de Interlagos.

“Nossa meta é sempre liderar a competição. Vamos para esse último terço do campeonato agora em pistas que conhecemos, em que esperamos que o carro continue se comportando muito bem, então nosso ânimo está muito grande e só tenho a agradecer todos da equipe AMattheis Vogel pelo trabalho que eles fazem e pelo equipamento que nos permite brigar por pole e vitórias”, completa Casagrande.

Os treinos serão abertos nesta sexta-feira (6), com o sábado tendo a classificação. A rodada dupla da Argentina da Stock Car será disputada a partir das 10h45 na manhã deste domingo, e contará com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

