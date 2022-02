Carregar reprodutor de áudio

Felipe Massa anunciou quem será seu parceiro na Corrida de Duplas da Stock Car Pro Series, que abre a temporada de 2022 da categoria. O escolhido foi ninguém menos que o alemão Timo Glock, um dos "responsáveis" por sua perda do título da Fórmula 1 de 2008.

A revelação foi feita no Show do Esporte, programa da Band que antecede as transmissões da categoria máxima do automobilismo na emissora. Esta será a primeira vez do alemão em uma competição brasileira e, logicamente, a estreia na Stock.

A Corrida de Duplas será a primeira do campeonato de 2022 e retornará ao calendário após quatro anos de ausência, com sua última edição disputada em 2018. O evento ocorrerá junto à Copa HB20 e o Turismo Nacional.

Como de costume, a tradicional prova reunirá parcerias que os fãs se enchem de expectativa para ver na pista. Além de Massa e Glock, outros nomes como os irmãos Nelsinho e Pedro Piquet e Rubens Barrichello com seu filho Dudu também já foram confirmados no certame.

Ao longo da semana, Felipe fez mistério nas redes sociais ao divulgar uma montagem dele com um piloto sombreado ao seu lado, para que os fãs tentassem descobrir quem seria seu parceiro na corrida. Hoje, veio a confirmação.

A reunião do brasileiro com o alemão será uma atração à parte. Em 2008, Massa conquistava o título da F1 contra Lewis Hamilton até as últimas curvas do GP do Brasil, que encerrou a temporada. Ele precisava vencer a corrida e torcer para que o heptacampeão chegasse no máximo em sexto lugar.

A corrida não foi muito movimentada, mas tudo mudou nas últimas voltas com a chuva. Algumas gotas caíam do céu e vários pilotos, como Massa e Hamilton, pararam no pit stop para calçar pneus intermediários. Glock foi um dos que optou por permanecer na pista e ganhar a posição dos que foram aos boxes.

Com isso, o britânico caiu para a quinta posição e teve que resistir aos ataques de um jovem Sebastian Vettel, que fazia um ano surpreendente pela Toro Rosso. Na 69ª volta, de 71, o alemão passou à frente. Bastava apenas a corrida terminar com tudo do jeito que estava para o brasileiro ser campeão.

No entanto, na última volta, a chuva apertou e Glock, de pneus de pista seca, não conseguiu manter o ritmo. Na subida da reta principal de Interlagos, seu carro perdeu rendimento e foi ultrapassado por Vettel e Hamilton, que voltou ao top 5 e conquistou o título.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Em 2022, 14 anos depois do histórico GP do Brasil, os dois retornam ao circuito de Interlagos para a Corrida de Duplas da Stock Car.

"Eu nunca tive nada contra o Timo e nunca achei que ele tivesse feito alguma coisa por querer contra mim", disse Massa sobre o novo parceiro. "Quem entende de automobilismo sabe que ele não tinha o que fazer naquelas condições."

"Tive a ideia no fim do ano passado, depois que nos encontramos no GP do Brasil, e dividi com meus patrocinadores, que logo concordaram. Além do que representa formar uma dupla com o Timo dentro de todo o contexto, é claro que vamos em busca também de um bom resultado. Já estou em contato direto com ele passando todas as informações possíveis."

Glock também se manifestou sobre a oportunidade que recebeu do brasileiro e de sua equipe: "Estou muito feliz por poder ir a São Paulo e ser companheiro do Felipe na Stock Car".

"Será emocionante e um fim de semana muito especial para mim. Eu acompanho a categoria e dá para perceber que é um carro difícil de guiar, mas ele já me mandou algumas imagens de câmera onboard para eu entender o veículo. Vai ser muito divertido, porque a divisão tem grandes nomes e muitos pilotos velozes. Espero conseguir andar rápido também."

Massa vai para sua segunda temporada completa da categoria, correndo pela Lubrax Podium, após um ano de adaptação em 2021 onde não brigou pelo título, mas pontuou constantemente. Ele terminou o último campeonato com 88 tentos e em 24º na classificação de pilotos.

A Corrida de Duplas da Stock Car terá o início de suas atividades na próxima sexta-feira (11), com o shakedown marcado para as 10h, e as provas principais no domingo, 13 de fevereiro, a partir das 13h55. A Band fará a transmissão na TV aberta e o SporTV na fechada, além da cobertura online do Motorsport.tv, Estadão, Zoome, Auto Videos e do canal oficial da categoria no YouTube.

