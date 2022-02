Carregar reprodutor de áudio

Uma das principais equipes da Stock Car Pro Series, a Ipiranga Racing revelou quem serão os parceiros de seus pilotos titulares, Thiago Camilo e Cesar Ramos, na Corrida de Duplas, que inaugura a temporada 2022 da categoria no próximo fim de semana, em Interlagos (SP). Camilo dividirá o Toyota Corolla #21 com Dennis Dirani, enquanto Ramos terá a companhia de Felipe Drugovich no #30.

Piloto da MP Motorsport na Fórmula 2, Drugovich tem 21 anos e começou sua carreira no kart. Ingressou na F3 em 2016 e debutou na F2 em 2020, quando guiou pela equipe holandesa pela primeira vez. Em 2021, pilotou pela UNI-Virtuosi e em 2022 volta para a MP.

“Meu primeiro contato com carros de turismo foi em dezembro passado, também com a pista de Interlagos (em etapa da Porsche Cup). Gostei demais e tenho certeza de que essa prova da Stock Car vai ser eletrizante", disse o jovem.

"Estou treinando no simulador e acho que, com o nível de pilotos e profissionais da Ipiranga Racing, poderei aprender muito em pouco tempo”, seguiu 'Drugo', elogiando o time chefiado por Andreas Mattheis.

“O importante será maximizar esse aprendizado para ser competitivo. Eu estava em Abu Dhabi quando recebi o convite do Cesinha e fiquei empolgado. Disputar uma corrida entre pilotos de altíssimo nível como os da Stock, que acompanho sempre, será muito legal”, completou.

Parceiro de Camilo, Dirani tem 34 anos e, desde 2015, corre em categorias de turismo paralelamente ao kart. Dennis também teve experiência na Corrida de Duplas em 2016, sendo parceiro de Diego Nunes, com quem conquistou o nono lugar.

“Para mim, o convite para a Corrida de Duplas surgiu de forma inesperada, e fiquei bem feliz quando o Thiago me procurou. A gente convivia nas pistas na época do kart, mas seguimos caminhos diferentes", disse Dirani.

"Eu optei por me tornar um kartista profissional e o Thiago foi para a Stock Car. Nos últimos anos nos reaproximamos porque eu sou piloto consultor da Porsche Cup e o Thiago disputa algumas provas de Endurance", seguiu.

Então ele conversou muito comigo, me pediu muitas informações nas corridas. Agora, sou eu que vou tirar o máximo dele”, brincou Dirani, que estará ao lado de um dos postulantes ao título de 2021. No fim das contas, quem levou a taça foi Gabriel Casagrande.

