Carregar reprodutor de áudio

Rafael Suzuki, que recentemente confirmou sua permanência e continuidade dos trabalhos com a equipe Full Time Sports pelo terceiro ano consecutivo, divulgou o seu convidado para a Corrida de Duplas, que retorna ao calendário da Stock Car. Suzuki traz uma atração internacional, que inclusive já alinhou no grid da principal categoria do automobilismo nacional: o holandês Jeroen Bleekemolen. A Corrida de Duplas abre a temporada 2022 da Stock Car, no próximo dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos.

Aos 40 anos, experiência é o que não falta para Bleekemolen. E o holandês já conta com duas passagens pela Stock Car. Em 2014 e 2018 formou dupla com Valdeno Brito e foi ao pódio na primeira edição da prova, com o 2º lugar. Filho do ex-piloto de F1 Michael Bleekemolen, Jeroen venceu as 24 Horas de Le Mans em 2008, pilotando o Porsche RS Spyder da classe LMP2 da Van Merksteijn Motorsport. O holandês é bicampeão da Porsche SuperCup. Além disso, tem vasta experiência em carros de turismo, e já passou por categorias como DTM, V8 Supercars e GT1. Em 2005, venceu o campeonato ELF BRL V6.

Suzuki está animado para acelerar e conta com o vasto conhecimento do holandês nas categorias de turismo para começar a temporada com bons resultados.

“Eu e a equipe Full Time estamos muito felizes em anunciar o Jeroen Bleekemolen como meu parceiro para essa corrida de convidados”, disse Suzuki. “Entre as opções que cogitamos, ele, sem dúvida, é o que tem mais experiência. Soma bons resultados na carreira e demonstrou ótimo desempenho por onde passou. É um piloto que já esteve na Stock Car, teve rápida adaptação ao carro e ainda conquistou um ótimo resultado quando correu aqui em Interlagos, nessa mesma prova, lá em 2014”, revelou.

Detalhe do carro #8 de Rafael Suzuki e Jeroen Bleekemolen Photo by: Duda Bairros

Como já ‘conhece’ um pouco do carro, Bleekemolen está ansioso para voltar a acelerar no Brasil e espera repetir o bom resultado de 2014. Ele demonstra bastante entusiasmo em estar novamente no grid da Stock Car.

“Estou muito animado em voltar ao Brasil nesta oportunidade de poder correr novamente na Stock Car, uma categoria forte e competitiva”, disse o holandês. “Essa corrida de convidados é especial, porque além de reunir os grandes nomes da categoria, também conta com estrelas internacionais. Será minha terceira vez nessa prova, onde já obtive sucesso e conquistei o pódio. Espero ter outro bom resultado, ajudando o Rafael e a equipe Full Time Sports”, comentou.

SERGIO MAURICIO explica APELIDOS de pilotos da F1 e RESPONDE camiseta polêmica de PIQUET

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: