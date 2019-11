Atualização: Após inspeção técnica, foi constatada uma falha na luz de freio no carro de Ricardo Maurício, que acabou sendo desclassificado da prova. Clique aqui para mais detalhes.

Ricardo Maurício fez corrida antológica de recuperação, largando da 16ª posição para vencer a corrida 2 da etapa de Goiânia da Stock Car. Felipe Fraga superou Valdeno Brito nas últimas curvas e fechou em segundo. Nelsinho também superou Valdeno e fechou o pódio. O top-5 foi completado por: valdeno Brito e Rubens Barrichello, que largou em 19º.

Daniel Serra completou a prova na 11ª posição, duas à frente de Thiago Camilo. Com isso, o líder do campeonato foi a 334 pontos, contra 316 de Ricardo Maurício. Camilo foi a 305 pontos, enquanto Barrichello ficou com 283, Julio Campos com 283 e Felipe Fraga com 279.

O início da prova

Em largada pegada, Valdeno passou Julio Campos e tomou a ponta. No miolo, Nelsinho passou Campos, mas os dois se tocaram e ele ficou para trás. Fraga passou Salas e subiu para terceiro. Casagrande, que fez bela volta de abertura pulou de décimo para quinto. Piquet ficou um pouco para trás, em sétimo.

Ricardo Maurício foi outro que voou na primeira passagem e ganhou diversas posições, pulando para nono. Camilo caiu para a 12ª posição e Daniel Serra para 16º. Rubinho pulou bem e foi para 15º, depois de partir em 19º.

Diego Nunes tentou passar Casagrande e acabou rodando após um toque entre os dois. Com problemas, César Ramos recolheu o carro aos boxes. Casagrande acabou perdendo rendimento e foi perdendo posições.

Camilo perdeu o traçado e acabou ultrapassado por Ricardo Zonta, que vinha colado no adversário da Ipiranga. No entanto, Camilo conseguiu retomar a posição logo em seguida. Raphael Reis foi outro a ter problemas e precisou abandonar a prova. Nelsinho seguiu bem e subiu para a quarta posição.

Na ponta, Valdeno Brito abriu de Julio Campos, que seguia com Fraga colado no piloto da Prati-Donaduzzi. Ricardo Maurício foi para cima e passou Guilherme Salas, assumindo a quinta posição. No meio do pelotão, Camilo e Serra voltaram a protagonizar uma briga, depois de se pegarem na corrida 1, agora pela 13ª posição.

Maurício foi para cima de Piquet e tomou a quarta posição do piloto da Full Time. Mas Nelsinho não deu moleza e retomou a posição em uma bela manobra de contra-ataque.

Paradas esquentam a corrida

Quando os pits foram abertos, Julio Campos e Casagrande pularam para fazer as paradas, enquanto Valdeno Brito seguiu na pista. O piloto da Prati-Donaduzzi só foi aos boxes na passagem seguinte. Fraga e Nelsinho foram os ponteiros que arriscaram uma parada mais tarde.

A estratégia do líder deu certo e ele voltou com uma vantagem ainda maior sobre o companheiro, Julio Campos. No entanto, Ricardo Maurício fez uma parada muito boa e tomou virtualmente a vice-liderança da prova.

Quando Fraga e Zonta pararam, Galid Osman assumiu a liderança da corrida, seguido por Denis Navarro. Logo atrás deles, já apontava Valdeno Brito, que reassumiria a ponta. Fraga se deu bem e voltou atrás do líder, deixando Ricardo Maurício em terceiro, que ficou colado no piloto da Cimed.

Na volta seguinte, Ricardinho foi para cima do adversário e os dois passaram a lutar pelo segundo lugar. Bruno Batista tentou passar Guilherme Salas na briga pela oitava posição e acabou tocado e foi parar na grama, recuperando-se em seguida.

10 minutos finais

Nas posições intermediárias, Átila Abreu, Camilo e Serra disputavam a 11ª posição, enquanto Ricardinho ultrapassava Fraga e assumia a segunda posição na prova. Com isso, Valdeno era o primeiro, seguido pelos pilotos da Eurofarma e da Cimed. Na sequência viam Piquet, Campos, Barrichello, Zonta, di Mauro, Salas e Casagrande.

Depois de subir de 16º na largada para a segunda posição, Ricardo Maurício passou a perseguir Valdeno Brito, reduzindo a diferença que era de quase 3s para apenas 1s8 na volta 20. No meio, Serra acabou levando a melhor sobre Camilo e assumiu o 12º posto.

Na volta 23, Maurício chegou e foi para cima de Valdeno. O piloto da Prati-Donaduzzi segurou o rival da Eurofarma. Ambos usaram o botão de ultrapassagem e as posições foram mantidas.

Na abertura da 25ª volta, Maurício passou Valdeno no meio da reta.O piloto da Eurofarma assumiu a ponta com um push restante; em segundo, o rival da Prati-Donaduzzi já havia gastado todos os seus e precisou se contentar com a posição.

Veja o resultado completo da corrida 2 em Goiânia:

Pos. No. Piloto Equipe Dif. Int. Laps Melhor volta 1 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC - - 29 1:25.745 2 88 Felipe Fraga Cimed Racing 1.967 1.967 29 1:26.196 3 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports 2.607 0.640 29 1:25.868 4 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing 2.665 0.058 29 1:25.775 5 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 6.688 4.023 29 1:26.059 6 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 8.783 2.095 29 1:26.132 7 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra 10.086 1.303 29 1:26.028 8 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 11.041 0.955 29 1:26.418 9 85 Guilherme Salas KTF Sports 14.295 3.254 29 1:26.152 10 83 Gabriel Casagrande Crown Racing 17.042 2.747 29 1:26.547 11 29 Daniel Serra Eurofarma RC 18.233 1.191 29 1:26.059 12 51 Átila Abreu Shell V-Power 21.376 3.143 29 1:26.356 13 28 Galid Osman Shell Helix Ultra 22.979 1.603 29 1:26.649 14 25 Thiago Camilo Ipiranga Racing 24.601 1.622 29 1:26.443 15 0 Cacá Bueno Cimed Racing 25.244 0.643 29 1:26.414 16 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 27.610 2.366 29 1:26.333 17 70 Diego Nunes KTF Sports 30.201 2.591 29 1:26.050 18 18 Allam Khodair Blau Motor Sports 33.962 3.761 29 1:26.927 19 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições 41.781 7.819 29 1:26.365 20 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 43.433 1.652 29 1:27.291 21 9 Guga Lima Vogel Motorsports 48.531 5.098 29 1:27.034 22 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports 1 Lp. 1 Lp. 28 1:26.400 23 54 Tuca Antoniazzi Hot Car Competições 1 Lp. 1:27.039 28 1:27.957 24 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports 9 Lp. 8 Lp. 20 1:27.079 25 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 11 Lp. 2 Lp. 18 1:25.942 26 27 Raphael Reis Carlos Alves Competições 23 Lp. 12 Lp. 6 1:27.223 27 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports 27 Lp. 4 Lp. 2 1:28.500 28 65 Max Wilson RCM Motorsport - - 0 - 29 177 Marcel Coletta Crown Racing - - 0 -

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

