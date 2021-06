Destaque do automobilismo brasileiro nos últimos anos, Gabriel Casagrande voltou a dar mais uma demonstração de força nesta sexta-feira e liderou o segundo treino livre para a rodada dupla da Stock Car no Velocitta.

O piloto da Mattheis-Vogel cravou a marca de 1min31s219 com seu Chevrolet Cruze e foi o mais rápido do dia em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo. Ele superou Julio Campos, com o Cruze da equipe Lubrax, por 0s082.

A terceira posição ficou uma vez mais com Galid Osman, que também havia completado o top-3 da sessão prática inaugura desta manhã com o Cruze do time Shell V-Power. O quarto foi Denis Navarro, com o Chevrolet da Cavaleiro Sports. Quem 'fechou' o top 5 foi Diego Nunes, com o Cruze da Blau Motorsport. A classificação completa do segundo treino livre da Stock Car no Velocitta você confere na tabela abaixo:

1 Gabriel CASAGRANDE VOGEL CHEVROLET 1:31.219 13 2 Julio CAMPOS LUBRAX PODIUM CHEVROLET 1:31.526 +0.307 15 3 Galid OSMAN POLE/SHELL CHEVROLET 1:31.742 +0.523 12 4 Denis NAVARRO CAVALEIRO CHEVROLET 1:31.787 +0.568 13 5 Diego NUNES BLAU CHEVROLET 1:31.874 +0.655 11 6 Marcos GOMES CAVALEIRO CHEVROLET 1:31.875 +0.656 12 7 Matías ROSSI FULL TIME TOYOTA 1:31.919 +0.700 13 8 Bruno BAPTISTA RCM TOYOTA 1:31.961 +0.742 13 9 Sergio JIMENEZ MX PIQUET TOYOTA 1:31.965 +0.746 12 10 Beto MONTEIRO CROWN CHEVROLET 1:31.980 +0.761 16 11 Ricardo MAURÍCIO RC EUROFARMA CHEVROLET 1:32.037 +0.818 12 12 Guilherme SALAS KTF CHEVROLET 1:32.041 +0.822 15 13 Nelson PIQUET JR MX PIQUET TOYOTA 1:32.078 +0.859 13 14 Felipe MASSA LUBRAX PODIUM CHEVROLET 1:32.102 +0.883 15 15 Allam KHODAIR BLAU CHEVROLET 1:32.126 +0.907 13 16 Gaetano DI MAURO KTF RACING CHEVROLET 1:32.136 +0.917 13 17 Ricardo ZONTA RCM TOYOTA 1:32.172 +0.953 14 18 Cacá BUENO CROWN CHEVROLET 1:32.311 +1.092 14 19 Felipe LAPENNA HOT CAR CHEVROLET 1:32.316 +1.097 16 20 Rafael SUZUKI FULL TIME BASSANI TOYOTA 1:32.335 +1.116 15 21 Guga LIMA VOGEL CHEVROLET 1:32.343 +1.124 17 22 Thiago CAMILO IPIRANGA TOYOTA 1:32.343 +1.124 8 23 Átila ABREU POLE/SHELL CHEVROLET 1:32.360 +1.141 7 24 Rubens BARRICHELLO FULL TIME TOYOTA 1:32.366 +1.147 10 25 Daniel SERRA RC EUROFARMA CHEVROLET 1:32.454 +1.235 13 26 Pedro CARDOSO KTF RACING CHEVROLET 1:32.464 +1.245 12 27 Cesar RAMOS IPIRANGA TOYOTA 1:32.498 +1.279 10 28 Lucas FORESTI KTF CHEVROLET 1:32.662 +1.443 13 29 Christian HAHN BLAU II CHEVROLET 1:32.882 +1.663 15 30 Tony KANAAN FULL TIME BASSANI TOYOTA 1:33.077 +1.858 15 31 Gustavo FRIGOTTO RKL CHEVROLET 1:33.999 +2.780 15 32 Tuca ANTONIAZI HOT CAR CHEVROLET 1:34.549 +3.330 15

