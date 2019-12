Ricardo Maurício volta a perder triunfo em Goiânia após decisão do STJD

O STJD definiu nesta quarta-feira que Ricardo Maurício está desclassificado da corrida 2 da etapa de Goiânia da Stock Car. O carro #90 do piloto da Eurofarma apresentou uma falha na luz de freios após a prova em que venceu e chegou a ser desclassificado no mesmo dia.

Na semana passada, ‘Ricardinho’ conseguiu por unanimidade reverter a situação, mas nesta quarta-feira, de maneira definitiva na instância esportiva, ele voltou a perder, também por unanimidade. A equipe prometeu entrar na justiça comum para mudar a situação.

Com os novo (velhos) resultados, Felipe Fraga é o vencedor da corrida e Daniel Serra volta a abrir grande vantagem sobre o segundo colocado, que volta a ser Thiago Camilo, 335 a 306. Maurício é o terceiro, com 292, seguido de Rubens Barrichello, 284, e Fraga e Julio Campos, ambos com 283.

No próximo domingo, às 10h10, acontece a grande final da temporada 2019 da Stock Car, em corrida única, mas com pontuação dobrada.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: