Em sua segunda temporada 'de fato' na Stock Car, Nelsinho Piquet mostra evolução na parte final do campeonato e vem de um pódio na segunda corrida da última etapa, em Goiânia. Com o resultado, o piloto da Full Time soma dois top-3 em 2019 e chega animado para a finalíssima da categoria, disputada neste fim de semana, em São Paulo. "Espero fechar o ano como foi em Goiânia, só que em Interlagos, que é uma pista parecida", disse ao Motorsport.com.

Piquet ainda garantiu que continua na mesma equipe no ano que vem. "Vou seguir na Full Time no ano que vem", revelou. Filho de Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1, Nelsinho já teve passagem pela categoria máxima do automobilismo mundial e tem outro ex-F1 como companheiro: Rubens Barrichello, campeão da Stock Car em 2014.

Os rumos da elite do esporte a motor brasileiro, aliás, foram pauta da conversa com Nelsinho, que elogiou a volta da Corrida de Duplas ao calendário da competição em 2020: "É sempre interessante para a categoria. Eu sei que sobe um pouco o custo, mas a Stock Car, em vez de se retrair para diminuir os gastos, precisa investir. Para trazer os pilotos para cá, com grandes nomes e também novas montadoras. Para começar a decolar. Tem que ter essas coisas para reativar a categoria".

Piquet também comentou o trabalho de Carlos Col, que retomou o posto de CEO da Stock Car após se afastar por alguns anos. "O Col sabe o que faz, já mostrou isso outras vezes. Enfim, eu acho que, mesmo que custe um pouco mais, a Stock está no caminho certo. É uma categoria muito bacana e eu estou me divertindo muito nela", afirmou.

O piloto da Full Time ainda falou sobre seu rendimento na temporada 2019. "Apesar de estar um pouco frustrado de não estar andando um pouco melhor, a meta neste ano era ficar entre os 10 primeiros. Fácil não está, já que estamos na décima posição, mas a gente espera ter uma última corrida legal", disse Piquet.

"A gente, como equipe, tem que melhorar. A Stock Car vive uma série de fases, com períodos de equipes melhores, que depois caem e tudo mais. Neste momento, a gente está um pouco abaixo. Mas é assim no automobilismo, na Fórmula 1 e em qualquer categoria", ponderou.

"No passado, talvez a gente tenha sofrido um pouco menos, só que era o meu primeiro ano de fato na categoria. Neste ano, eu melhorei, mas talvez os concorrentes tenham melhorado ainda mais. Mas isso é normal, a gente tem que se unir e trabalhar mais para achar onde estão os décimos que faltam. Tem pista em que a gente sofre menos e tem pista em que a gente sofre mais. Deu para ver que em Goiânia a gente teve um carro bom, melhor que nas outras pistas".

"Na Corrida do Milhão [também disputada no circuito paulistano] a gente ficou em sexto. Então se a gente conseguir ficar entre os cinco, acho que eu vou estar satisfeito com o encerramento do ano. Mas é lógico que a gente sempre quer mais e sempre quer melhor, só que você ganha com a equipe e também perde com a equipe. E a gente tem que evoluir, não tem segredo", assumiu.

"O Rubinho tem sido um pouco melhor. Acho que, talvez, a dupla dele, com o Mau Mau [Maurício Ferreira, engenheiro], de várias temporadas, esteja ajudando um pouco. Com certeza, se eu estivesse na categoria há mais tempo, a gente estaria um pouco melhor. Mas ele também teve as dificuldades dele em algumas corridas por causa de performance do carro, enfim", comparou.

"Na nossa média de corrida, a gente não pode ter alguns fins de semana ruins. A gente tem que melhorar a nossa média, tem que ser igual Goiânia toda vez. Mas tem fim de semana em que a gente tem apanhado um pouco mais do que deveria. Então a gente tem que trabalhar para continuar evoluindo para ter mais constância todo fim de semana para que, no final do ano que vem, a gente em Interlagos com chances de brigar pelo campeonato", completou Piquet.

