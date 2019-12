Astro argentino pode competir com Toyota na Stock Car em 2020

Em novembro a Toyota oficializou a chegada à Stock Car para 2020, como parte dos planos da categoria em modificar o conceito do carro, fazendo com que os modelos nas pistas se aproximem aos de rua.

O próximo passo até o início do campeonato, em março, é saber que pilotos e equipes terão os veículos com a marca japonesa. Sabe-se até agora que no próximo campeonato oito carros estarão com o novo Corolla, contra o Cruze, da Chevrolet.

Um deles poderá ser o astro argentino Matías Rossi, campeão da Top Race de 2019 e um dos candidatos ao título da Super TC2000, que competiria no Brasil pela Full Time, segundo o site argentino Campeones.

A publicação também trouxe uma entrevista com o presidente da Toyota Argentina, Daniel Herrero, admitindo que Rossi poderá ter experiências internacionais em 2020.

“Matías é um piloto da Gazoo Racing Global, há sim uma possibilidade, mas não há nada concreto, isso está sendo analisado. Quando um piloto já excede a Argentina, temos que pensar bem para onde o levaremos para o melhor para a Gazoo Racing e para Matías em seu desenvolvimento como piloto.”

O Motorsport.com procurou a Full Time sobre a possibilidade do argentino estrelar um de seus carros para 2020, com a equipe admitindo que “existe uma tratativa e conversas a respeito, mas que ainda não há nada definido.”

O time lembra que o gerenciamento dos acordos sobre quais equipes estarão com Toyota e Chevrolet é de responsabilidade da Vicar, que organiza e administra o campeonato.

Temporada histórica

