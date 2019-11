Em meio à acirrada disputa pelo título da Stock Car em 2019, Daniel Serra e Thiago Camilo se envolveram em polêmica na rodada dupla do Velo Città, neste domingo. Na briga pelo pódio da segunda corrida em Mogi Guaçu (SP), os rivais acabaram se tocando e a tensão foi instaurada.

Vencedor da primeira prova, Camilo perseguia Serra no certame final e tentou a ultrapassagem por dentro, mas acabou rodando e, na sequência do movimento, tocou o carro do atual bicampeão, que terminou em terceiro nas duas disputas no interior paulista.

Após a prova, Camilo, que também cravou a pole da etapa, fez um protesto junto aos comissários reclamando da conduta de Serra no 'lance'. Segundo o piloto da Ipiranga Racing, o rival da Eurofarma RC defendeu a posição de forma ostensiva e perigosa, contribuindo para o incidente.

"Tentei ultrapassar respeitando o espaço. Coloquei por dentro na saída da curva e não concordo com a atitude dele. Eu tinha a preferência e ele jogou o carro para cima de mim. Só que eu acabei tocando na zebra, que estava úmida, e perdi a traseira do carro", disse Camilo.

"Entendo que eu tinha a preferência e já tinha completado a ultrapassagem. Acho que ele não respeitou o espaço. A disputa poderia ter sido evitada e eu teria feito a ultrapassagem se ele tivesse jogado menos duro e mais limpo, como em todas as vezes que a gente disputou", avaliou.

Com visão oposta, Serra deu sua versão sobre o incidente: "Teve um toquinho do meio para o final. Eu senti uma encostada, mas nada demais. O Thiago protestou para os comissários, o que me deixa abismado e até chocado".

"Eu não tenho reclamação nenhuma, mas ele está reclamando e dizendo que eu tive alguma culpa na rodada dele, o que me deixa chocado. É um pouco chato ver essa recorrência de reclamações dele para tudo que acontece", ponderou o atual bicampeão.

Para Camilo, não houve a intenção por parte do rival. "Não sei se ele me viu, mas dei uma batidinha no carro dele depois que eu toquei a zebra e rodei, não no primeiro momento. Só que eu tinha a preferência da curva", alega o piloto do carro #21.

"Eu nem culpo o Daniel, não acho que ele tenha feito isso de propósito porque sei que ele é um piloto extremamente limpo e já disputei com ele outras vezes, inclusive aqui no Velo Città", reconheceu Camilo.

Serra concorda: "Os comissários me perguntaram o que aconteceu, mas a gente joga super limpo. Ele tinha me passado antes e eu dei espaço, inclusive. Não sei exatamente o motivo da reclamação. Eu não consigo nem pensar por que eu fui chamado".

"Estamos na fase final do campeonato e vamos jogar duro, mas vamos jogar limpo, e foi o que eu fiz. Dei o mínimo de espaço que poderia dar, mas eu dei. Ele acabou rodando, mas ele tinha espaço na parte de dentro", afirma 'Serrinha'.

Com o resultado, o piloto da Eurofarma RC ampliou sua vantagem na liderança da temporada, conforme mostra a tabela abaixo. Já o competidor da Ipiranga Racing terminou a corrida 2 em 19º e não teve um saldo tão positivo.

Classificação do campeonato (top-10):

1- Daniel Serra - 305 pontos

2- Ricardo Maurício - 287

3- Thiago Camilo - 281

4- Rubens Barrichello - 265

5- Julio Campos - 256

6- Felipe Fraga - 244

7- Gabriel Casagrande - 223

8- Cacá Bueno - 213

9- Bruno Baptista - 163

10- Max Wilson - 140

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa