A Stock Car abre neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a segunda metade da temporada 2022. E, para Rodrigo Baptista, a rodada dupla paulistana representa algo inédito em seu ano de estreia na categoria mais importante do automobilismo brasileiro: correr em uma pista onde já andou com o carro da Crown Racing.

“Digo” estreou na Stock Car justamente em Interlagos, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o dono do Chevrolet Cruze número 3 disputou a Corrida de Duplas ao lado de Maxime Soulet. Mais acostumado com o carro e com a fórmula de disputa do final de semana, o piloto espera ter um bom acerto logo de cara para ter um resultado positivo no domingo.

“Pela primeira vez vou correr em uma pista onde já corri de Stock Car, então, sem dúvidas, é algo positivo para o início do final de semana. Também já estou bem mais adaptado ao carro e à categoria, então o trabalho será para conseguir uma boa posição de largada para poder buscar bons resultados nas corridas do domingo”, diz Baptista.

No último encontro da categoria, realizado no Velopark no início do mês, o piloto destacou o bom ritmo de corrida, principalmente nas provas de sábado, quando ganhou muitas posições. Desta forma, Rodrigo foca esforços no trabalho para a classificação, ponto em que admite ainda precisar de melhoras nesta primeira temporada na Stock Car.

“A equipe e eu evoluímos muito nas corridas, como a passagem pelo Velopark mostrou. Com isso, as classificações se tornam ainda mais importantes. Meu objetivo neste final de semana é alcançar o Q2, pois aí teremos também uma posição de largada que nos permitirá jogar mais com a estratégia de corrida, podendo nos planejar para as duas provas”, completa Rodrigo.

A programação da Stock Car será aberta na sexta-feira (29), quando serão realizados dois treinos livres. O sábado contará apenas com a classificação, enquanto o domingo será marcado pela disputa das duas corridas, transmitidas -- assim como o quali -- pelo Motorsport.com via Motorsport.tv.

Confira a programação da etapa de São Paulo da Stock Car:

Sexta-feira, 29 de julho

9h45 – shakedown

12h10 – treino livre 1

16h10 – treino livre 2

Sábado, 30 de julho

13h10 – classificação

Domingo, 31 de julho

13h10 – corrida 1

13h45 – corrida 2

