Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra disputarão uma corrida inédita no dia 31 de julho, em Interlagos. O tira-teima valerá como prova de exibição preliminar da sétima etapa da maior categoria da América Latina, em um pega bastante aguardado pelos fãs para saber quem desse trio histórico é o mais veloz. Tudo ao vivo, a partir de 12h15 (horário de Brasília), com transmissão no canal oficial da Stock Car no YouTube.

Conhecidos como as “Lendas da Stock Car”, os três pilotarão Opalas da categoria Old Stock, campeonato disputado regularmente em Interlagos e que utiliza regras inspiradas na Stock Car de 1979, ano de estreia do principal campeonato brasileiro do esporte a motor.

“Todos crescemos assistindo às lendárias provas da Stock aprendemos a colocar esse trio em uma espécie de pedestal onde estão os grandes ídolos de nossas vidas, sejam eles do esporte ou de qualquer outra área”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series.

“É incrível o carisma que eles possuem e o efeito que têm sobre os fãs. Esse tira-teima, que eles levam na brincadeira, certamente vai ficar sério assim que baixarem a viseira do capacete. Quem é rei não perde a majestade. E eles são certamente a nossa nobreza”, completa Julianelli.

O evento será um momento especial para os fãs acompanharem de perto os ídolos históricos, que somam 19 títulos conquistados na Stock Car. “É um resgate do automobilismo que existia nos anos 1970, quando eu fui o primeiro campeão da Stock Car”, diz Paulo Gomes.

“Esta iniciativa é realmente incrível, algo que inclusive era inédito até então no Brasil, de mostrar para a atual geração o nosso legado no esporte”, ressalta Hoffmann. “Fazer parte desta trajetória é uma honra para mim e para minha família, até porque meu filho continua fazendo parte dela”, observou Chico Serra, lembrando que o tricampeão e líder da atual temporada da Stock Car, Daniel Serra, ainda representa o clã na categoria.

Ingressos

Válidas também para a sétima etapa da Stock Car, quinta da Stock Series e segunda da Fórmula 4 Brasil, as entradas contemplam arquibancadas cobertas (Setor M) e descobertas, com disponibilidade de praça de alimentação.

Para a arquibancada descoberta, o valor das entradas é de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia entrada). Já para o setor M, com vista para os boxes e a reta principal de Interlagos, o valor é de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia entrada).

Será permitida a entrada de menores de idade de 5 a 17 anos, desde que acompanhados pelos pais ou responsável legal. Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos estão na plataforma Sympla, disponível neste link. As entradas também podem ser adquiridas na bilheteria do autódromo — Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo —, nos dias 30 e 31 de julho, sendo sujeita a disponibilidade de ingressos no período.

Sexta-feira, 29 de julho

08h35 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h25 – Stock Series – Shakedown

09h45 – Stock Car – Shakedown

10h40 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h30 – Stock Series – Treino Livre 1

12h10 – Stock Car – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h40 – Fórmula 4 Brasil – Classificação

16h10 – Stock Car – Treino Livre 2



Sábado, 30 de julho

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3

09h35 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

10h30 – Stock Series – Classificação

13h10 – Stock Car – Classificação

14h30 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

15h30 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 31 de julho

10h00 – Visitação aos boxes

11h30 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

12h15 – Corrida das Lendas

13h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: