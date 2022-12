Carregar reprodutor de áudio

Não deu para o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Depois de levar o empate no fim do segundo tempo da prorrogação, a seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis para a Croácia. No paddock em Interlagos, a 'turma' da Stock Car Pro Series acompanhou a eliminação da canarinho.

Abrindo o dia de pista em Interlagos, a Stock deu início ao último fim de semana da temporada com a super final, tendo quatro pilotos na disputa pelo título: Rubens Barrichello, Daniel Serra, Matías Rossi e Gabriel Casagrande. No paddock, as atenções estavam divididas entra as quartas de final da Copa do Mundo e a movimentação na pista.

Enquanto o Brasil tentava avançar até semifinal da competição, os pilotos da Stock Car Pro Series assistiram ao jogo em seus boxes, concentrados, uma vez que o treino livre dois estava marcado para começar apenas às 14h50 - mas as classificações da Fórmula 4 Brasil e da Copa HB20 aconteceram como o programado, parelhos com a bola rolando.

No meio do paddock, um telão passava a partida para todos que estavam no local assistir o confronto. E o 'ponto de encontro' ficou bem cheio, com a galera sentada nos bancos disponíveis e até mesmo arrumando um espacinho no chão para ficar de olho no jogo.

O Motorsport.com pode acompanhar de perto a torcida do concorrente ao título, Casagrande, pela seleção. O piloto da AMattheis Voguel não escondeu a tensão e preencheu a cartela de torcedor 'raiz': comemorou gol, ficou chateado com o empate, levantou na hora dos pênaltis e brigou com o juiz.

Mas no fim, a seleção acabou eliminada nos pênaltis e o clima no paddock, que antes era de ansiedade e expectativa, foi tomado pela decepção com o futebol. Menos para o argentino Matías Rossi - depois de 'ficar de olho' na partida do Brasil, o piloto assumiu o melhor lugar na frente da televisão para assistir Argentina x Holanda.

Após o término do primeiro tempo, Rossi comentou se ficava mais nervoso com uma partida da Argentina em Copa do Mundo ou competindo: “Com certeza aqui com a Argentina, sou fanático em um Mundial.”

A solidariedade vista com Sabrina Seikel, que faz parte da administração da equipe A. Mattheis Vogel, se repetiu no final do papo com esta reportagem: “Sinto muito pelo que aconteceu com o Brasil”, lamentou o argentino de maneira séria, sem ironia.

