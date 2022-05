Carregar reprodutor de áudio

Logo após a primeira corrida, vencida de forma dominante por Ricardo Zonta, a Stock Car Pro Series realizou a segunda corrida no Velocitta, válida pela quarta etapa da temporada 2022. Matías Rossi chegou à sua primeira vitória na categoria, após segurar uma disputa dura com Ricardo Maurício até o fim mesmo sem poder acionar o push to pass.

Rubens Barrichello completou o pódio. Fecharam o top 10: Bruno Baptista, Tony Kanaan, Diego Nunes, Gaetano di Mauro, Sergio Jimenez, Daniel Serra e Nelsinho Piquet, enquanto Gabriel Casagrande foi o 11º.

Na primeira corrida, tivemos vitória de Ricardo Zonta, com Rubens Barrichello em segundo e Felipe Lapenna em terceiro. Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados no grid para a formação da segunda corrida, tivemos Bruno Baptista na pole com Matías Rossi ao seu lado.

Na largada, B. Baptista saiu melhor e se manteve à frente, enquanto Nunes, Rossi e Serra disputavam a segunda posição, com o piloto da Blau levando a melhor, com o tricampeão em terceiro e Casagrande aproveitando a chance para subir para quarto.

Mas a bandeira verde durou pouco, devido a uma grande confusão na primeira volta, envolvendo Átila, Khodair, Felipe Baptista, Foresti, Suzuki e Massa. Isso levou à entrada do safety car. A relargada não demorou a acontecer, e B. Baptista conseguiu se manter à frente de Nunes e Serra, enquanto Casagrande buscava se aproximar de Serra pela última posição do pódio.

Com Nunes à caça de Baptista pela liderança, os dois vinham trocando voltas, e isso permitiu a aproximação dos outros carros do top 5, criando um trem na luta pela vitória.

O box foi aberto com 16 minutos ainda no relógio. Neste momento, um erro de Baptista permitiu o ataque de Nunes, mas isso abriu também a porta para que Serra desse o bote, assumindo a segunda posição, enquanto Barrichello aproveitou e saltou dois carros, subindo de quinto para terceiro.

No fechamento da janela de paradas, era Rossi quem ocupava a ponta, com Maurício em segundo, Barrichello em terceiro, B. Baptista em quarto e Kanaan em quinto. Ricardinho mostrava um ritmo melhor que o de Rossi, abrindo caminho para uma briga pela vitória no final.

Mais atrás, Zonta e Casagrande tiveram um enrosco a menos de 5 minutos do fim, levando a uma rodada do vencedor da corrida 1, enquanto o atual campeão ficou com o pneu raspando na carenagem. Isso levou à entrada do safety car.

A relargada aconteceu com dois minutos para o fim da regressiva. Rossi se manteve à frente de Maurício, enquanto mais atrás Serra buscava ultrapassar Casagrande, se aproveitando dos danos no carro do rival.

No final, mesmo sem poder usar o push to pass, Matías Rossi fez um grande trabalho para segurar Ricardo Maurício e vencer pela primeira vez na Stock Car. Rubens Barrichello completou o pódio.

A Stock Car Pro Series tira agora um mês e meio de intervalo, retomando as atividades da temporada 2022 nos dias 02 e 03 de julho, com uma rodada dupla no Velopark. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

