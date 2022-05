Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realizou neste domingo a primeira de duas corridas no Velocitta, válido pela quarta etapa da temporada 2022. Ricardo Zonta fez uma prova controlada e dominante, convertendo pole em vitória neste domingo.

Rubens Barrichello e Felipe Lapenna completaram o pódio. Fecharam o top 10: Gabriel Casagrande, Gui Salas, Daniel Serra, Nelsinho Piquet, Diego Nunes, Matías Rossi e Bruno Baptista.

Na largada, Zonta se manteve na ponta, com Lapenna em segundo e Salas em terceiro, enquanto Ramos teve problemas, batendo com Felipe Baptista e terminando com uma quebra de suspensão.

Outro que teve problemas nas primeiras voltas foi Foresti, que se encontrava em 12º mas com o pneu arrastando na carenagem e a porta aberta, forçando-o a ir aos boxes.

No começo da quinta volta, Zonta seguia na ponta e já abria uma boa vantagem para Lapenna, podendo neutralizar o uso do push to pass do rival. Salas, Barrichello e Casagrande vinham na sequência, com Khodair, Serra, Bruno Baptista, Rossi e Átila fechavam os dez primeiros.

Com sete voltas completadas, a janela de paradas foi aberta, com 18 minutos ainda no cronômetro. Nos boxes, problemas para Khodair, com o motor morrendo na hora de sair e perdendo tempo no retorno.

No fechamento da janela de paradas, Zonta seguia na ponta e com uma ampla vantagem para Lapenna, de mais de 4s5. Lapenna, por sua vez, vinha pressionado por Barrichello. Casagrande e Salas eram quarto e quinto, à frente de Serra, que fazia uma boa prova de recuperação para ocupar a sexta posição.

Com isso, aplicando a inversão do grid de largada para a segunda corrida, temos uma primeira fila formada por Bruno Baptista e Matías Rossi.

A Stock Car Pro Series tira agora um mês e meio de intervalo, retomando as atividades da temporada 2022 nos dias 02 e 03 de julho, com uma rodada dupla no Velopark. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

Veja como foram as corridas da Stock Car no Velocitta:

