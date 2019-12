Daniel Serra pode cravar seu nome mais uma vez na história da Stock Car neste fim de semana, em Interlagos. O piloto da Eurofarma é o grande favorito a levantar mais um caneco, o terceiro em três anos, assim como aconteceu com seu pai, Chico Serra, campeão nos anos de 1999, 2000 e 2001.

Atualmente, ele tem 29 pontos de vantagem sobre Thiago Camilo, o segundo colocado, 335 a 306. A decisão de Interlagos possui pontuação dobrada, oferecendo 60 tentos ao vencedor. Caso Serra termine na quinta colocação, o tri estará garantido.

Falando antes dos carros irem à pista, Serra falou sobre os momentos antes da decisão e da ansiedade que possui, mesmo com experiência vitoriosa na categoria e em outros campeonatos.

“O que a gente podia preparar a gente preparou”, disse Daniel. “Não dá para falar que a gente fez uma preparação maior do que para as outras etapas, já que focamos 100% para todas, mas Interlagos é uma pista que todo mundo conhece muito bem, então estamos com a ansiedade de querer colocar o carro na pista, que é quando as coisas realmente começam a acontecer.”

“A gente está confiante e vamos trabalhar muito ao longo de todo o fim de semana para que o objetivo seja cumprido.”

“Não dá para falar que a tranquilidade é a mesma, claro, afinal é como se todo o trabalho que você fez ao longo do ano fosse resumido em uma corrida. E a vontade de ganhar o título é a mesma de quando eu tinha nenhum campeonato ou só um, então o trabalho é o mesmo.“

Igualar o feito de Chico é assunto fácil entre fãs e mídia, e Serra também admitiu que isso é algo que passa em sua cabeça.

“Lógico que já pensei nisso, mas nunca tive como meta. Nunca pensei em fazer o que o meu pai fez, para falar a verdade, sempre achei que fosse algo muito distante. Mas sempre admirei muito o fato de ele ter conquistado esses três campeonatos, então vai ser muito legar se eu conseguir chegar lá, mas eu estou pensando muito mais no processo para alcançar o objetivo.”

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: