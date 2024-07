A Stock Car Pro Series está de volta a um dos destinos preferidos dos pilotos: Goiânia (GO), sede do Autódromo Ayrton Senna, um dos melhores circuitos do país, que recebe neste fim de semana a sexta de 12 etapas do campeonato.

A abertura da temporada 2024 ocorreu justamente na cidade do centro-oeste brasileiro com boas recordações para Felipe Massa, piloto da TMG Racing.



Naquela etapa, Massa largou na primeira fila do grid, ao conquistar o segundo melhor tempo na classificação. Na corrida principal do fim de semana, se manteve firme no pelotão da frente e recebeu a bandeirada em segundo lugar.



“Conseguimos um ótimo resultado na primeira etapa e esperamos repetir. É sempre bom estar em Goiânia, com todas as pessoas que são apaixonadas pelo automobilismo e pela Stock Car. É uma pista bacana e uma cidade maravilhosa. Vamos continuar nessa batalha para estar sempre na frente da classificação, pois o campeonato é longo e queremos chegar nas últimas etapas brigando pelo título”, destacou Massa, quarto colocado na temporada, com 376 pontos.



Os primeiros treinos para a sexta etapa da temporada 2024 da Stock Car acontecem nesta sexta. A classificação e a corrida sprint são no sábado e a corrida principal, no domingo com transmissão da Motosport.TV Brasil.

