Goiânia é um palco especial para a família Barrichello e a dupla da Full Time Sports na Stock Car Pro Series, Rubinho e Dudu, quer escrever mais um capítulo da laureada jornada da família no traçado do centro-oeste brasileiro.

Rei da pista de 3.895m do Autódromo Internacional Ayrton Senna com oito vitórias, Rubens Barrichello sabe que um bom resultado no encerramento da primeira metade da temporada de 2024 é fundamental para as pretensões de lutar pelo tricampeonato da principal categoria do país.

Por outro lado, Dudu Barrichello vive seu melhor momento da carreira na Stock. O piloto do Toyota Corolla #91 já venceu na atual temporada e aparece atualmente na sexta posição com 363 pontos somados nas cinco primeiras etapas, Dudu se vê em condições de brigar pelo campeonato que o pai já conquistou em duas oportunidades e sabe que não deixar pontos pelo caminho é a chave para o sucesso na principal categoria do país.

"Voltamos para Goiânia, uma pista e uma cidade que eu gosto muito. Poder voltar para cá é muito bom para mim. Meu pai tem um histórico ótimo por aqui e acredito que eu e a equipe estejamos em um momento ótimo na temporada. Quero poder aproveitar o bom momento e curtir mais um fim de semana na pista", analisou Dudu.

A programação da etapa de Goiânia será aberta nesta sexta-feira, com o shakedown e dois treinos livres. No sábado, as atividades serão abertas pela classificação. À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying. E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão dos canais Sportv, Band e da Motorsport.Tv Brasil.

