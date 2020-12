Shell coloca Átila Abreu e Ricardo Zonta entre os quatro primeiros no treino livre em Interlagos

A Shell começou bem os trabalhos da última etapa da Stock Car em 2020. Em Interlagos, Átila Abreu terminou o treino livre desta sexta-feira em terceiro lugar, logo à frente de Ricardo Zonta, que está na disputa pelo título na Grande Final. Gaetano di Mauro foi o sexto colocado no grupo 1 e fechou a prática em 11º, enquanto Galid Osman foi o décimo no grupo e 20º no geral.

Zonta, Gaetano e Galid entraram na pista no primeiro grupo. Sem o lastro de performance que lhe acompanhou durante praticamente toda a temporada, o piloto do carro #10 rapidamente estabeleceu a primeira colocação e liderou durante quase todo o tempo, chegando até mesmo a fazer dobradinha com Di Mauro em dado momento.

No fim, o paranaense foi ultrapassado e chegou a cair para o terceiro lugar, mas o quarto colocado no campeonato ainda conseguiu melhorar seu tempo e ficou em segundo no grupo, com os demais pilotos patrocinados pela Shell entre os dez primeiros colocados.

Átila foi o único representante da Shell que entrou no grupo 2. Depois de ficar nas posições intermediárias, o sorocabano deu um salto no fim e colocou o carro #51 em quinto. Ainda houve tempo para Abreu subir para terceiro, apenas 0s005 à frente de Zonta, enquanto Gaetano fechou o dia em 11º, e Galid ficou na 20ª colocação.

Os pilotos voltam à pista às 8h40 deste sábado para o segundo treino livre, e a classificação será disputada às 11h30. O Q1 terá todos os pilotos, e, após dez minutos, os 15 mais rápidos avançam ao Q2. A parte final da classificação terá a duração de oito minutos, quando serão decididas as 15 primeiras posições do grid de largada.

Domingo, a decisão do campeonato, com transmissão ao vivo pela Band na TV aberta e SporTV na fechada, será realizada às 12h30. A prova terá 40 minutos mais uma volta, com um pit stop obrigatório para troca de pelo menos um pneu e sem reabastecimento.

Todos os competidores da Shell estão elegíveis para o Fan Push, um disparo extra do botão de ultrapassagem. Apenas três pilotos serão contemplados com o acionamento adicional, e a votação segue no site da Stock Car (stockcar.com.br) até o começo da Grande Final.

"De tempo, terminamos bem, competitivos”, disse Átila. “Mas o carro está bem difícil de guiar. A reação que tenho do carro não era para estar em terceiro, mas nunca sabemos como estão os carros dos outros. Mas é um início promissor, foi o fim de semana que começamos mais animados. É carregar essa energia para amanhã, tem questão de pneus, temos menos jogos, e quando alguém passa pneu zero, todo mundo tem que passar dois jogos, tem questão climática. Isso sem falar das outras categorias, muita borracha diferente, então a condição da pista vai mudar bastante."

"O novo pacote não fez diferença nenhuma, o carro teve as mesmas reações da Corrida do Milhão aqui”, comentou Zonta. “Isso ainda é um ponto que para a Toyota não fez diferença nenhuma. Estou bastante contente, é o primeiro treino, ainda é cedo para falar, mas temos uma direção para o fim de semana, e o carro é muito parecido com o que eu andei no Milhão. Então, a reação, as características são bastante próximas. É claro que temos de ver a performance com o pneu novo o quanto muda, então, para ritmo de corrida, estamos muito bem."

"Vamos ter de trabalhar um pouquinho, mas ninguém sabe como o pessoal está de pneu, quem está com pneu melhor e pior”, disse Di Mauro. “Temos de focar no nosso trabalho, temos um caminho a evoluir. Se focarmos e fizermos tudo certo, estaremos fortes para disputar na frente nessa última etapa."

"Está difícil”, disse Galid. “Sem o peso, os Toyotas estão superiores. Terminamos o treino bem perto do primeiro Chevrolet no grupo 1, e isso prova que o nosso carro não é tão ruim. Mas se continuar assim, vai ser uma lavada da Toyota em cima da Chevrolet."

