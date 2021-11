A Stock Car entra em sua reta final com a penúltima etapa do calendário neste fim de semana em Santa Cruz do Sul, onde os pilotos e equipes da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo desembarcam com a temporada 2022 garantida. A Shell renovou com o trio de pilotos e as duas equipes que carregam sua icônica concha na atual temporada.

Terceiro colocado no campeonato, o atual vice-campeão Ricardo Zonta disputará no ano que vem sua terceira temporada na equipe Shell-RCM com o Toyota Corolla #10. Sob a batuta do engenheiro Marcel Campos, a escuderia integra as organizações do mítico chefe de equipe Rosinei Campos, o “Meinha”, mais vitorioso dono de equipe nos 42 anos de história da Stock Car.

Marcel falou: “Fico muito feliz em ter o Ricardo Zonta e a Shell em mais uma temporada. Estamos no nosso segundo ótimo ano consecutivo. Ano passado o Zonta foi vice-campeão, e nesse ano, com os descartes estamos empatados na terceira posição. Infelizmente alguns altos e baixos no meio do caminho nos dificultaram a chance de título, mas vamos brigar pelo P3 para fechar o ano bem, e quem sabe algo não acontece nessas duas últimas corridas que nos credencie ao título. Vamos buscar entregar novamente boas performances para o Zonta brigar pelo título em 2022 e trazer essa conquista inédita para a Shell e para o Zonta. Muito feliz com essa renovação e entrar no terceiro ano dessa parceria que nós esperamos que ainda dure por muito tempo.”

Zonta disse: “Muito bom estar tantos anos com a Shell, desde 2015 estamos nessa caminhada na Stock Car. Mais uma vez estamos na disputa pelo título e estar na final da temporada com possibilidades de ser campeão. Bastante contente com essa renovação e com a situação de brigar pelo título em temporadas seguidas. Ter o futuro garantido faz o piloto trabalhar com mais tranquilidade e buscar os resultados com a cabeça no lugar.”

Já a dupla Átila Abreu e Galid Osman parte para mais uma temporada pilotando os Chevrolet Cruze preparados pela equipe Shell V-Power. Chefiada pelo experiente engenheiro Joselmo Barcik, o “Polenta”, a escuderia faz em 2021 sua temporada de estreia e entrou no grid mostrando performance de time tradicional na maior categoria do Brasil.

Barcik afirmou: “Muito feliz em anunciar a renovação com os dois pilotos e com a Shell, dando sequência no projeto que iniciamos em 2021. Temos pouco menos de 1 ano de vida e com resultados expressivos na categoria. essa parceria com a Shell é de extrema importância para nós, desde o início tínhamos essa proposta de trabalho de médio a longo prazo, a continuidade do trabalho me deixa muito feliz. Há um ano o projeto da equipe não existia e hoje estamos entre as principais equipes da categoria, isso nos motiva muito nas duas etapas que faltam e na temporada de 2022 também.”

Abreu falou: “Muito feliz em estar mais um ano com a Shell e pela confiança que eles depositaram no nosso trabalho. Entramos no segundo ano de uma equipe nova, estamos performando muito bem até agora, foram duas vitórias e três pódios. Esse segundo ano, mantendo os pilotos e as estruturas nos possibilita brigar por voos maiores em 2022. Quem sabe seja ano de brigar pelo título, essa temporada estivemos entre os primeiros e com a continuidade do trabalho essa luta pelo título é muito possível.”

Osman disse: “É uma imensa alegria continuar mais um ano com a Shell, é uma oportunidade única estar aqui na Stock Car. Começamos um projeto novo com o Polenta em uma equipe nova. Estamos com um potencial enorme, o ano tem sido positivo apesar de eu não ter subido no pódio ainda. Estamos conseguindo desenvolver bem o carro e ser rápidos dentro das etapas. O potencial de evolução para 2022 é enorme e acredito que vai ser um ano muito bom para todos nós.”

Durante a primeira parte da temporada, ficou no top3 da classificação de equipes e já venceu duas provas neste ano, ambas com o sorocabano do carro #51. Átila aliás passou a temporada toda no top10 do ranking de pilotos e atualmente aparece em oitavo lugar.

Um dos palcos mais simpáticos do calendário da Stock Car pelo traçado desafiador e pela tradicional presença de torcedores acampados no autódromo durante todo o fim de semana, o circuito de 3.534 m no interior gaúcho não recebe a categoria há mais de dois anos. A última passagem da Stock Car na cidade aconteceu em julho de 2019, ocasião em que a Shell obteve um duplo top5 na corrida 1, com Átila em terceiro e Zonta em quinto.

Os dois ainda seguem com chances matemáticas de título em 2021 e sabem que para chegar à finalíssima em Interlagos na briga precisam de boas performances nas duas provas deste domingo.

Mais uma vez, a Stock Car tem um “fim de semana curto”, sem treinos livres na sexta-feira. O sábado abre os trabalhos com um shakedown e tem a seguir dois treinos livres antes do quali. No domingo a primeira corrida tem largada programada para as 13h40, com transmissão ao vivo na Band e SporTV.

Stock Car Pro Series etapa 11: Santa Cruz do Sul

Sábado 20 de novembro:

08h – Shakedown

09h10 – Treino livre 1

12h10 – treino livre 2

15h30 – classificação

Domingo 21 de novembro:

13h40 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

14h18 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

Stock Car – Campeonato após 10 etapas (top10):

1. Gabriel Casagrande 309 pontos

2. Daniel Serra 296

3. Ricardo Zonta 251

Rubens Barrichello 251

5. Ricardo Mauricio 243

6. Cesar Ramos 240

7. Thiago Camilo 236

8. Átila Abreu 213

9. Allam Khodair 204

10. Diego Nunes 194

19. Galid Osman 97

