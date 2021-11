A décima primeira etapa da Stock Car Pro Series acontece neste fim de semana, no retorno da categoria ao Rio Grande do Sul. O autódromo de Santa Cruz do Sul recebe o penúltimo evento da principal categoria do automobilismo brasileiro no ano em 2021.

E o final de semana promete uma novidade importante: a volta do público ao autódromo após quase dois anos de provas com portões fechados. A Stock seguirá o protocolo de segurança do governo gaúcho, que determina que pessoas com 30 anos ou mais deverão possuir o esquema vacinal completo, enquanto para a faixa de 18 a 29 anos apenas a primeira dose será obrigatória.

As arquibancadas e camping estão inseridos em um setor chamado Parque, cujo valor de ingresso é de R$ 100, com a meia entrada a R$ 50. Os ingressos para o camarote “Paddock” custam R$ 450, com direito a acompanhar as atividades de pista no sábado e domingo, mas com buffet somente no último dia. Todos os detalhes sobre o protocolo sanitário, programação do evento e compra de ingressos estão disponíveis neste link.

Após a etapa do Velocitta, no mês passado, Gabriel Casagrande se mantém na ponta com 309 pontos, 302 considerando os descartes. Daniel Serra é o segundo, com 296 (283), enquanto Ricardo Zonta, Rubens Barrichello e Ricardo Maurício completam o top 5.

O treino de classificação e as duas corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, com as opções em inglês e russo.

Confira os horários da etapa de Santa Cruz do Sul:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 09h10 Treino Livre 2 Sábado 12h10 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 15h30 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 14h18 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

F1: A BATALHA de São Paulo; a volta da F1 ao Brasil, veja toda repercussão | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos? SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music