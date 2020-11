Shell tem Galid Osman Gaetano di Mauro no top-5 em Goiânia

Em um movimentado primeiro dia de treinos livres para o fim de semana da Stock Car em Goiânia, Galid Osman e Gaetano di Mauro levaram a Shell a ficar entre os seis primeiros lugares nas duas sessões. Na primeira prática, Di Mauro foi o terceiro colocado, com Galid ficando em quarto à tarde.

Vice-líder do campeonato e vencedor da primeira corrida do ano da Stock em Goiânia, Ricardo Zonta trabalhou muito no acerto do carro #10 e foi o 12º pela manhã. Já Átila Abreu experimentou mudanças na regulagem do carro #51 e completou o dia em 22º lugar nos dois treinos.

Na primeira sessão, disputada em parte com pista ainda molhada, e parte em asfalto mais seco, Di Mauro terminou em quarto lugar, a 0s146 do primeiro colocado, com Galid em sexto, 0s360 atrás do melhor tempo. Zonta também ficou no mesmo segundo do líder, em 12º, enquanto Átila terminou em 22º lugar.

Com a pista totalmente seca à tarde, Gaetano voltou a andar bem e foi o segundo colocado no primeiro grupo e quinto no geral. Osman também seguiu rápido e fechou o dia em quarto lugar no geral. Já Zonta foi o 20º, e Abreu repetiu o 22º lugar de mais cedo.

Os pilotos da Shell voltam à pista neste sábado, às 9h, para a classificação da décima etapa, cuja largada será às 12h15. Domingo, às 9h, será disputada mais uma classificação, para a 11ª etapa - a largada da corrida 1 será às 11h, com a segunda prova às 11h55.

Os quatro pilotos da Shell participam da votação do Fan Push, um disparo adicional do botão de ultrapassagem na segunda corrida de domingo. A votação segue no site oficial (stockcar.com.br) até a largada da 11ª etapa. O canal por assinatura SporTV2 transmite as duas classificações e três corridas da programação.

"Está muito bom, demos uma grande evolução no carro da última etapa para essa, principalmente em velocidade de reta. Em Curitba, tomávamos 5km/h de velocidade de reta dos outros competidores, e era difícil andar junto. Hoje somos um dos melhores carros de reta, sempre competitivos, top2 ou top3 do grupo, então estou esperançoso para fazer ótimas três corridas no fim de semana."

Galid Osman, piloto do carro #28 na equipe Shell V-Power Crown Racing

"Com certeza é bom terminar no top5. Foi um dia que já começou bem, isso sempre nos motiva bastante. Estamos buscando entender cada vez mais, encaixar com a equipe, encaixar com o carro, e estamos cada vez mais próximos. É continuar nesse foco, indo para cima, e acelerar."

Gaetano di Mauro, piloto do carro #11 na equipe Shell V-Power KTF

"Focamos o segundo treino para acertar o carro com pneu mais novo, visando à classificação. De novo, o combustível que você classificar é o combustível que você larga e completa a corrida. Então, é muito importante a estratégia de combustível para não perder tempo na corrida. Você melhora uma coisa e compromete outra, então é difícil falar o que será feito na classificação para não perder tanta eficiência, mesmo com o peso que carrego. Testamos bastante para neutralizar isso, mas o nosso tempo não foi bom e temos de voltar onde começamos. Esse peso está atingindo muito o meu carro."

Ricardo Zonta, piloto do carro # 10 na equipe Shell V-Power RCM

"Foi um dia muito produtivo, testamos algumas coisas diferentes no carro que não funcionaram muito. De manhã, a pista estava meio úmida, o que não permitiu uma boa leitura do carro. No segundo treino, fizemos um acerto desenvolvendo para a reta. Melhorou, mas não conseguimos manter o grip de contorno de curva da última etapa, então precisamos estudar um pouquinho melhor os gráficos para entender o compromisso e ver como vamos para a classificação, afinal, será um novo dia, uma nova temperatura. Lá que temos de focar para ter um bom resultado no fim de semana. Hoje, os carros podem estar com pesos diferentes, é difícil fazer uma leitura mais precisa, mas estou confiante."

Átila Abreu, piloto do carro #51 na equipe Shell V-Power Crown Racing

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Entenda o jogo político nos bastidores do 'duelo' Hulk vs Pérez pela vaga na Red Bull em 2021

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1