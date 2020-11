Stock Car: Diego Nunes é o mais rápido da sexta-feira em Goiânia

A Blau Motorsport vem conseguindo bons resultados nos treinos livres da temporada 2020 da Stock Car. A equipe chegou a fazer dobradinhas em sessões em Cascavel, Velocitta e Curitiba, além de ter Allam Khodair como o mais rápido na manhã desta sexta-feira, no primeiro treino livre para a etapa de Goiânia. À tarde, foi a vez de Diego Nunes mostrar força, ao fazer 1min27s560, tempo que o colocou na liderança do TL2 e também da sexta-feira.

“Nosso carro já tinha mostrado que era rápido aqui em Goiânia logo na primeira etapa. Evoluímos e agora retornamos para este autódromo em nossa melhor fase no campeonato. O bom tempo de hoje reflete isso. Além disso usamos este treino justamente para preparar o carro para o classificatório de amanhã. Estamos confiantes de que brigaremos pela pole da corrida deste sábado”, disse o dono do carro #70.

Gabriel Casagrande ficou com o segundo posto, à frente de Khodair. Dois representantes da Shell, Galid Osman e Gaetano di Mauro, completaram o top-5. Líder do campeonato, Thiago Camilo foi o 10º.

Neste sábado, às 9h, acontece o treino de classificação para a prova com a largada prevista às 12h15, horário de Brasília.

Resultados

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.560 - 2 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:27.741 0.181 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.883 0.323 4 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:27.994 0.434 5 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:28.035 0.475 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.061 0.501 7 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:28.076 0.516 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:28.142 0.582 9 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.142 0.582 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:28.184 0.624 11 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:28.204 0.644 12 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:28.226 0.666 13 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.253 0.693 14 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:28.256 0.696 15 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:28.287 0.727 16 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.311 0.751 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.367 0.807 18 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.409 0.849 19 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:28.422 0.862 20 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:28.432 0.872 21 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:28.435 0.875 22 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.514 0.954 23 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:28.574 1.014 24 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.662 1.102 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:30.383 2.823

