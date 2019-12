Thiago Camilo venceu a etapa final da Stock Car em Interlagos, mas com o segundo lugar na corrida, Daniel Serra garantiu a conquista do tricampeonato. Com a vitória, o piloto da Ipiranga confirmou o vice-campeonato.

A Corrida:

Logo após a largada, vários carros se tocaram em dois incidentes diferentes. O primeiro foi entre Gaetano di Mauro e Max Wilson e o segundo entre Allam Khodair, Cesar Ramos, Lucas Foresti e Nelsinho Piquet. Di Mauro, Wilson, Khodair e Ramos abandonaram e os demais ficaram com a corrida prejudicada. A bagunça forçou a entrada do safety car.

Na relargada, Diego Nunes se tocou com Gabriel Casagrande, que foi para a área escape, mas conseguiu retornar à pista. Em seguida, Felipe Lapenna, Marcel Coleta e Átila Abreu se envolveram em nova confusão. Os carros rodaram, mas conseguiram se recuperar.

Com tudo isso, Marcos Gomes e Thiago Camilo abriram em relação aos demais, enquanto as lutas mais empolgantes ficaram por conta de Casagrande e Fraga e Julio Campos com Rubens Barrichello e Daniel Serra.

Na volta 10, Camilo foi o primeiro a parar e após as paradas dos rivais, ficou em boa situação. O líder, Marcos Gomes, parou apenas na volta 14 e perdeu um pouco de tempo no pit stop, caindo para a quarta posição. Com isso, Camilo assumiu a liderança, com Fraga em segundo e Serra em terceiro.

As últimas voltas foram marcadas por Felipe Fraga atacando Camilo e Gomes indo para cima de Serra. O piloto da Eurofarma conseguiu se distanciar do rival da KTF, mas na frente, Fraga se aproximou bastante de Camilo. Apesar dos ataques do rival da Cimed, Camilo conseguiu se manter na ponta e garantir o triunfo. Nos últimos metros, o carro de Fraga teve uma pane e o piloto terminou a corrida em sexto.

Com o tricampeonato, Daniel Serra igualou o pai, Chico Serra.

Veja o resultado completo da corrida:

Pos. No. Piloto Equipe Diferença Intervalo Voltas 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing - - 24 2 29 Daniel Serra Eurofarma RC 2.594 2.594 24 3 80 Marcos Gomes KTF Sports 3.471 0.877 24 4 83 Gabriel Casagrande Crown Racing 4.998 1.527 24 5 70 Diego Nunes KTF Sports 7.516 2.518 24 6 88 Felipe Fraga Cimed Racing 9.130 1.614 24 7 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC 10.587 1.457 24 8 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 10.735 0.148 24 9 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 11.996 1.261 24 10 28 Galid Osman Shell Helix Ultra 23.555 11.559 24 11 51 Átila Abreu Shell V-Power 25.097 1.542 24 12 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 25.508 0.411 24 13 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing 31.305 5.797 24 14 18 Allam Khodair Blau Motor Sports 35.222 3.917 24 15 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 36.850 1.628 24 16 9 Guga Lima Vogel Motorsports 36.978 0.128 24 17 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 51.247 14.269 24 18 54 Tuca Antoniazzi Hot Car Competições 1 Lp. 1 Lp. 23 19 0 Cacá Bueno Cimed Racing 1 Lp. 0.121 23 20 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições 13 Lp. 12 Lp. 11 21 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 17 Lp. 4 Lp. 7 22 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports 20 Lp. 3 Lp. 4 23 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports 20 Lp. 47.402 4 24 27 Raphael Reis Carlos Alves Competições 20 Lp. 41:16.724 4 25 177 Marcel Coletta Crown Racing 21 Lp. 1 Lp. 3 26 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports - - 0 27 65 Max Wilson RCM Motorsport - - 0 28 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra - - 0 29 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports - - 0

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

