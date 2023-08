Stock Car 600: Goiânia recebe corrida histórica no anel externo

A Stock Car Pro Series abre a segunda metade de um campeonato cada vez mais empolgante e imprevisível. A sétima etapa da temporada 2023 acontece neste fim de semana (26 e 27 de agosto) no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia (GO), que também receberá as disputas da quarta etapa do BRB Fórmula 4 Brasil e a quinta rodada da Copa Hyundai HB20.

Será no velocíssimo anel externo do traçado goiano que a categoria mais importante do esporte a motor na América do Sul vai completar 600 corridas, na sequência de um legado iniciado em 22 de abril de 1979, há mais de 44 anos.

Em meio a este acontecimento único, a Pro Series verá também mais um embate pelo título, com os líderes da tabela, Thiago Camilo e Daniel Serra, separados por apenas um ponto.

Curiosamente, os dois primeiros colocados do campeonato venceram as duas últimas corridas centenárias da Stock Car. Em 1º de junho de 2014, Thiago Camilo triunfou na 400ª prova da história da categoria, que teve justamente Goiânia como cenário, no circuito misto.

Quase cinco anos depois, em sete de abril de 2019, coube a Daniel Serra vencer a Stock Car 500, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

Chico Serra foi o primeiro vencedor da primeira “corrida centenária” da Stock, em 30 de abril de 1989, quando faturou a prova realizada em Interlagos.

Quase dez anos depois, foi a vez do saudoso Xandy Negrão vencer o 200º evento oficial da categoria, disputado no Autódromo de Londrina (PR) em oito de novembro de 1998. Cacá Bueno conquistou a 300ª corrida da competição, no Autódromo de Campo Grande (MS), em 21 de maio de 2006.

Pista mais veloz do Brasil

A configuração do anel externo de Goiânia proporciona as médias horárias mais altas do automobilismo brasileiro. O recorde absoluto da pista neste traçado de 2.695 metros, três curvas e percorrido em sentido horário, pertence a Lucas Di Grassi, que cravou 47s547 a incríveis 204.050 km/h de média a bordo de Chevrolet Cruze em quatro de agosto de 2018.

No ano passado, já com a atual especificação do carro da Stock Car — em vigor desde 2020 —, Rubens Barrichello registrou a marca de 50s111 (média de 193.610 km/h) e abriu a porteira para o que seria um fim de semana perfeito para o ex-ferrarista.

Bicampeão e atual detentor do título, Barrichello também é o piloto em atividade com mais vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um total de oito primeiros lugares, entre eles os dois conquistados na segunda etapa da temporada 2022, quando largou da pole position e venceu as duas corridas daquele fim de semana.

Campeonato

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) lidera a classificação, com 164 pontos, contra 163 do tricampeão Daniel Serra (Eurofarma RC). Dono do título em 2021, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) tem 157 pontos, e o bicampeão Rubens Barrichello acumula 141.

Em alta no campeonato com vitórias em Interlagos e no Velocitta, Ricardo Zonta (RCM Motorsport) é o quinto da tabela, com 136, e Rafael Suzuki (Pole Motorsport) aparece em sexto, com 122, dois a mais que Guilherme Salas (KTF).

Companheiro de equipe de Camilo, Cesar Ramos marcou até agora 116, e Matías Rossi, protagonista de grande ascensão na temporada, é o nono, com 111, enquanto Felipe Baptista (KTF) fecha o top-10 do campeonato, com 110 pontos.

Como assistir

Confira abaixo a programação do evento, cujas corridas terão largada às 13h40 do domingo (27). Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla a partir de R$ 25 ou na bilheteria do autódromo durante o fim de semana do evento.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (emissoras por assinatura), canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok, Canal GB, do narrador Galvão Bueno (YouTube), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Tribo do Gaules (Twitch) e a plataforma YouCast (para 100% dos clientes Americanet).

As provas centenárias da Stock Car Pro Series

Corrida 100

Data: 30/04/1989

Local: Autódromo de Interlagos (SP)

Vencedor: Chico Serra (Chevrolet Opala)

Corrida 200

Data: 08/11/1998

Local: Autódromo de Londrina (PR)

Vencedor: Xandy Negrão (Chevrolet Omega)

Corrida 300

Data: 21/05/2006

Local: Autódromo de Campo Grande (MS)

Vencedor: Cacá Bueno (Mitsubishi Lancer)

Corrida 400

Data: 01/06/2014

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia (GO)

Vencedor: Thiago Camilo (Chevrolet Sonic)

Corrida 500

Data: 07/04/2019

Local: Autódromo Velopark (RS)

Vencedor: Daniel Serra (Chevrolet Cruze)

Stock Car em Goiânia: Autódromo Internacional Ayrton Senna

Extensão do anel externo: 2.695 metros, 3 curvas, sentido horário

Corridas realizadas: 76

Estreia: 10 de junho de 1979

Primeiro pole: Zeca Giaffone, 1min50s75 circuito misto (Chevrolet Opala)

Primeiro vencedor: Alencar Junior (Chevrolet Opala)

Última corrida: 2 de abril de 2023

Último pole: Bruno Baptista, 1min27s790, circuito misto (Toyota Corolla)

Últimos vencedores: Daniel Serra (Chevrolet Cruze) e Thiago Camilo (Toyota Corolla)

Anel externo

Último pole: Rubens Barrichello, 50s111, em 2022 (Toyota Corolla)

Último vencedor: Rubens Barrichello, em 2022 (Toyota Corolla)

Todos os vencedores:

Ingo Hoffmann: 12 vitórias

Rubens Barrichello: 8

Paulo Gomes e Ricardo Maurício: 7

Chico Serra: 6

Daniel Serra e Thiago Camilo: 4

Zeca Giaffone e Ângelo Giombelli: 3

Marcos Gracia, Alencar Junior, Átila Abreu, Felipe Fraga, Ricardo Zonta e Diego Nunes: 2

Raul Boesel, Luís Antonio Pereira, Affonso Giaffone, Carlos Alves, Xandy Negrão, Néstor Girolami, Marcos Gomes, Galid Osman, Max Wilson, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Allam Khodair, Cesar Ramos e Nelson Piquet Jr.: 1

Recordistas de pódios:

Ingo Hoffmann: 23

Chico Serra e Ricardo Maurício: 13

Paulo Gomes e Rubens Barrichello: 11

Xandy Negrão e Daniel Serra: 10

Ricardo Zonta e Thiago Camilo: 9

*em itálico: pilotos em atividade

Recordes da pista - Anel externo

Classificação: Lucas Di Grassi (Chevrolet Cruze), 47s547, 204.050 km/h

4 de agosto de 2018

Corrida: António Félix da Costa (Chevrolet Cruze), 47s622, 203.729 km/h

5 de agosto de 2018

Maior vencedor em atividade: Rubens Barrichello

Idade: 51 (23/05/1972)

Vitórias em Goiânia: 8 (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2022)

Largadas na Stock Car: 218

Vitórias: 20

Poles: 12

Pódios: 50

Voltas mais rápidas: 11

Campeão em 2014 e 2022

Equipe atual: Mobil Ale (Full Time)

Carro: Toyota Corolla

Número: 111

Programação em Goiânia, 24 a 27 de agosto

Stock Car Pro Series: anel externo

BRB Fórmula 4 Brasil e Copa Shell Hyundai HB20: circuito misto

Quinta-feira, 24 de agosto

10h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

13h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2

15h20 – Copa Shell Hyundai HB20 – Shakedown

16h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 3

Sexta-feira, 25 de agosto

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h50 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10h35 – Copa Shell Hyundai HB20 – Treino Livre 1

11h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

12h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13h30 – Copa Shell Hyundai HB20 – Treino Livre 2

15h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

15h40 – Copa Shell Hyundai HB20 – Treino Livre 3 (duplas)

Sábado, 26 de agosto

08h10 – Copa Shell Hyundai HB20 – Treino Livre 4

08h45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

10h00 – Copa Shell Hyundai HB20 – Classificação

11h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h50 – Copa Shell Hyundai HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

16h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 27 de agosto

09h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h35 – Copa Shell Hyundai HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

13h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h20 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) - Corrida 600 da história da Stock Car

Classificação do campeonato após seis etapas:

1º - Thiago Camilo, 164 pontos

2º - Daniel Serra, 163

3º - Gabriel Casagrande, 157

4º - Rubens Barrichello, 141

5º - Ricardo Zonta, 136

6º - Rafael Suzuki, 122

7º - Guilherme Salas, 120

8º - Cesar Ramos, 116

9º - Matías Rossi, 111

10º - Felipe Baptista, 110

11º - Felipe Fraga, 107

12º - Gianluca Petecof, 100

13º - Nelson Piquet Jr., 98

14º - Allam Khodair, 94

15º - Ricardo Maurício, 92

16º - Bruno Baptista, 90

17º - Felipe Massa, 85

18º - Gaetano Di Mauro, 85

19º - Julio Campos, 78

20º - Lucas Foresti, 72

21º - Dudu Barrichello, 67

22º - Marcos Gomes, 66

23º - Denis Navarro, 66

24º - Cacá Bueno, 64

25º - Sergio Jimenez, 49

26º - Átila Abreu, 41

27º - Lucas Kohl, 33

28º - Enzo Elias, 25

29º - Digo Baptista, 14

30º - Tony Kanaan, 11

31º - Arthur Leist, 9

32º - Rafael Martins, 6

33º - Antonio Junqueira, 4

34º - Raphael Teixeira, 2

35º - Diego Nunes, 2

*pontuação extraoficial

Calendário da temporada 2023

Etapa / Data / Local

7ª – 27/08 – Goiânia (GO)

8ª – 17/09 – Velopark (RS)

9ª – 08/10 – Buenos Aires (Argentina)

10ª – 29/10 – Velocitta (SP)

11ª – 26/11 – Brasília (DF)

12ª – 17/12 – Interlagos (SP)

Qual a DIFERENÇA entre o domínio de Max com a Red Bull e o pico de Hamilton/Mercedes? E a McLaren?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #243 – Quem faz da F1 em 2023 um verdadeiro fiasco?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: