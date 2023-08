Ricardo Zonta vive seu grande momento na temporada 2023 da Stock Car. Após duas vitórias nas duas últimas etapas, na segunda corrida de Interlagos e na primeira do Velocitta, com direito a pole position, o paranaense da equipe RCM foi o segundo piloto que mais fez pontos nestas etapas.

Foram 71 pontos marcados em 112 possíveis, só atrás do argentino Matías Rossi, com 85. O bom desempenho nos circuitos paulistas recolocou Zonta no quinto lugar da tabela, a apenas 28 pontos do líder Thiago Camilo.

E neste fim de semana, a Stock Car volta à região Centro-Oeste para a sétima etapa de 2023, no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Será uma corrida diferente, por exemplo, da abertura do campeonato, disputada no mesmo local, mas no circuito misto.

Apesar disso, o piloto que conta com o apoio da Shell V-Power está muito confiante no bom retrospecto no circuito goiano. Nos números, Ricardo Zonta tem uma pole, em 2020; já venceu duas vezes lá, em 2017 e 2020 (ambas no misto); e subiu nove vezes ao pódio no total.

O anel externo de Goiânia tem 2.695 metros de extensão e apenas curvas para o lado direito. Será mais um desafio para os pilotos, que vão para a segunda etapa com os novos pneus Hankook, que tiveram seu fornecimento regularizado no Velocitta.

Outro problema clássico do circuito na capital de Goiás são as altas temperaturas. Para este fim de semana, a situação tende a ser ainda pior: uma forte onda de calor deve atingir o país nesta semana, de acordo com a meteorologia. São esperadas temperaturas máximas de 38°C no fim de semana da Stock Car em Goiânia, o que aumentará o desafio mecânico para os carros e o físico para os pilotos.

"Vamos para a corrida no oval, em que temos um carro rápido", disse. "Já na primeira etapa do ano, brigamos pela vitória no circuito misto em Goiânia. No oval são só duas curvas, temos que ter um carro rápido na reta. Viemos de duas vitórias e vamos tentar buscar muitos pontos para pensar no campeonato. Seria ótimo conquistarmos mais uma vitória, pois é uma pista que sempre temos bons resultados."

A classificação e as corridas da sétima etapa da temporada 2023 terão transmissão ao vivo em português e em inglês no Motorsport.com e na Motorsport.tv.

