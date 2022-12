Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet encerrou a temporada 2022 da Stock Car Pro Series com uma escalada de 20 posições e o segundo lugar na prova 2 da Super Final, em Interlagos. Com o resultado, o primeiro campeão mundial da Fórmula E garantiu o oitavo lugar na competição deste ano.

Partindo da 16º colocação na corrida 1, o membro do time TOYOTA GAZOO Racing escapou dos incidentes do meio do pelotão. No fim da prova, realizou uma segunda parada nos boxes para troca de pneus e reabastecimento visando a segunda prova. Recebeu a bandeira quadriculada em 22º.

Na segunda prova, Piquet escapou dos múltiplos acidentes da largada, avançou para a 18ª colocação e, na sequência, aconteceu a intervenção do safety car. Na quarta volta houve a relargada e o embaixador Motul passou a atacar os concorrentes: rapidamente alcançou a 11ª posição.

Na sexta volta, os boxes foram abertos para a parada obrigatória e Piquet se manteve na pista, chegando a ocupar o quarto lugar. Dois giros mais tarde, o piloto da TMG Racing realizou o pit stop e retornou para a pista em nono lugar.

Após as paradas dos concorrentes Piquet, que vinha com um ritmo muito forte, aparecia em terceiro lugar. Ele vinha mostrando muita velocidade e, a menos de quatro minutos para o fim, realizou uma ultrapassagem por fora sobre Felipe Massa na entrada do S do Senna, assumindo o segundo lugar.

Nas voltas finais, Nelsinho ainda pressionou Ricardo Maurício, mas sem push to pass no giro final recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição. Nelson Piquet está confirmado para a temporada 2023 da Stock Car, que tem início no dia 22 de abril, em Goiânia.

"Foi um fim de semana difícil, mais que a gente imaginava. Achei que a gente teria um ritmo melhor que apresentamos aqui. Acho que na segunda corrida, se eu tivesse acertado tudo, tudo mesmo, a gente poderia ter ganho", afirmou ele.

"Mas o carro estava complicado de guiar e a estratégia também foi arriscada, já que optamos por abandonar a primeira e focar na segunda. Funcionou e também contamos com alguma sorte por causa das batidas na nossa frente, com habilidade para desviar de todas. Deu certo, claro que é bom terminar com pódio. A equipe merece. Isso dá umas férias mais animadas para o pessoal e um ânimo para trabalhar mais ainda em 2023 e ganhar velocidade para disputar o campeonato", disse.

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos: Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music