Stock Car: Cesar Ramos fecha 2022 com o sexto pódio em 12 etapas

Carregar reprodutor de áudio

O terceiro lugar na corrida 2 da Grande Final da Stock Car Pro Series 2022, no Autódromo José Carlos Pace, coroou uma temporada em que o piloto Cesar Ramos provou ser constantemente rápido.

Depois de largar em quinto - tendo participado do Q3, que reúne os seis mais velozes na disputa pela pole position, pela nona vez em 12 etapas -, o piloto do time TOYOTA GAZOO Racing lutou demais contra problemas de freios para subir pela sexta vez no ano ao pódio.

Esta foi a primeira vez que Cesinha ficou entre os três primeiros em uma corrida 2 em 2022. As cinco outras foram em corridas principais: 2º lugar na 3ª etapa, em Goiânia; 3º lugar na 5ª etapa, no Velopark; 2º lugar na 6ª etapa, no Velopark; 1º lugar com hat trick na 10ª etapa, em Goiânia; e 3º lugar na 11ª etapa, em Goiânia. “Esse pódio tem um sabor muito especial, porque foi bastante sofrido e desejado demais", afirmou o gaúcho.

"Na primeira corrida o carro estava muito rápido, mas antes da metade comecei a sofrer com problema de superaquecimento dos freios, fiz um pit stop um pouco demorado em função de um acidente à nossa frente, voltei atrás de um carro mais lento e achei que o melhor seria poupar o uso do botão de ultrapassagem para a segunda prova", seguiu o competidor da escuderia Ipiranga Racing.

"Tive calma para não brigar por posições no fim e cheguei em oitavo. Largando em terceiro na corrida 2, tinha cinco pushes (botão de ultrapassagem), soube administrar com calma e conquistar meu objetivo, um pódio, que era o melhor possível para o carro que eu tinha, na última volta."

Thiago Camilo, companheiro de Ramos na Ipiranga Racing, começou a ter problemas com o Toyota número 21 no sábado, na classificação, quando uma folga na roda traseira esquerda o jogou no 25º lugar no grid.

No domingo, o problema foi a bomba da direção hidráulica e o maior vencedor de Interlagos em atividade – são sete trunfos, empatado com Cacá Bueno – acabou sem pontos. O detalhe é que das sete vitórias de Camilo em Interlagos, seis foram na corrida de encerramento, a última em 2021.

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music