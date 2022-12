Carregar reprodutor de áudio

Emocionado, Rubens Barrichello comemorou bastante a conquista do bicampeonato da Stock Car Pro Series neste domingo, afirmando que essa foi a forma de Interlagos “zerar” a dívida de anos que havia com o piloto.

A conquista do bicampeonato oito anos após o primeiro título veio de forma dramática, com uma série de incidentes na largada da segunda corrida com os outros dois candidatos ao título: Gabriel Casagrande e Daniel Serra.

Com Serra abandonando após o toque e a eventual exclusão de Casagrande, Barrichello pôde comemorar o título ainda dentro do carro, com 16 minutos ainda para o final da prova. Mas isso não o fez tirar o foco da corrida.

“Foram me avisando pelo rádio. Quando me contaram, eu não senti felicidade. Eu estava forte na corrida 1, eu cheguei bem próximo. E para a corrida 2, eu tinha a sensação de que eu havia economizado combustível, de que eu poderia ultrapassar”.

“E eu não podia deixar de lutar em nenhum momento. E foi o que eu fiz. Hoje minha missão cumprida. Apesar dos problemas, eu me dediquei a continuar na prova até o fim. Porque se eu precisasse, eu estaria ali”.

Barrichello ainda destacou o bom final de semana que sua família teve em Interlagos, com o filho Fefo e o sobrinho, Pipe Bartz, conquistando bons resultados na Fórmula 4 Brasil, e como isso foi um “presságio” do que eventualmente viria.

“Não dá pra ser melhor que isso. A gratidão que eu tenho hoje no peito por estar fazendo aquilo que amo fazer, e a forma como foi. Porque, aparentemente, meus filhos já sabiam. No primeiro Milhão [Corrida do Milhão] foi assim”.

“Na segunda foi assim também. Hoje, quando a gente acordou, eles já estavam eufóricos. Meu filho ganhou ontem, meu sobrinho também. Então é alegria e gratidão”.

O piloto da Full Time ainda comentou sobre o entrevero na largada com Serra e Casagrande, lamentando que as coisas tenham terminado dessa forma.

“Largada de Stock Car, eu entendi depois do meu primeiro ano que é meio como uma pelada. Entrar três nunca dá muito certo. Mas a verdade é que eu me posicionei por fora e me assustei quando vi um [carro] amarelo vindo pra cima. Mas eu tinha o meu espaço. Depois eu vi que ele tinha rodado”.

“O dia que é pra ser, é pra ser. Eu disse ao Daniel que sentia muito por isso ter acabado dessa forma. Porque a gente nunca quer que aconteça dessa forma”.

Barrichello ainda agradeceu a Interlagos pelo fim da história ruim que havia entre o piloto e o circuito, que possui um lugar especial em sua trajetória.

“Mas hoje eu posso ter a gratidão de que Interlagos está devolvendo um grande pedaço meu. Pra gente zerar as contas. Eu sempre amei Interlagos e Interlagos sempre me amou. Essa é a realidade”.

“Mas houve alguns pormenores, especialmente 2003, quando eu estava nessa condição e eu vi meu carro ‘ligar’ quando meu carro ficou sem combustível. Essa foi uma que doeu. E hoje ela está sendo zerada”.

