Stock Car abandonará formato de rodada dupla das etapas em 2021

A temporada de 2021 da Stock Car terá grandes diferenças em seu formato, pelo menos no que comparado ao adotado desde 2014. Segundo apurado pelo Motorsport.com, neste ano, os domingos serão reservados a apenas uma corrida, ao contrário das rodadas duplas tradicionais na maioria dos eventos.

A mudança se deve a um ‘encaixe’ melhor da corrida ao novo formato da televisão, que voltará a ter transmissão em TV aberta em toda a temporada, com a Band, além da cobertura na TV fechada no SporTV.

Leia também: Stock Car anuncia datas da temporada de 2021

Recentemente, a Stock anunciou as datas de 10 fins de semana de corrida, mas ao todo serão 12 etapas. Dois dos fins de semana terão duas corridas, mas com a diferença de que a primeira ocorrerá no sábado.

Por conta da pandemia, a Stock Car ainda analisa e organiza os locais das provas e a definição do calendário final deve ser divulgada próxima à data de abertura da temporada, no dia 28 de março.

