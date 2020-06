Depois da Copa Truck dar o pontapé inicial em sua temporada 2020, a Stock Car definiu a data de seu início. A primeira etapa será já no próximo final de semana, em 05 de julho, e o palco também será Cascavel, conforme apurado pelo Motorsport.com.

A Stock tomou a decisão após acompanhar de perto a execução dos trabalhos da Copa Truck, que tem o mesmo organizador, no próprio autódromo de Cascavel. Os protocolos de segurança da Truck foram bastante elogiados.

A passagem da Truck por Cascavel também pesou a favor do local. A etapa da Truck possibilitaria às duas categorias repartir custos de montagem nesta fase de recursos mais escassos. Parte da estrutura, serviços e até alguns profissionais são compartilhados pelas duas categorias.

Uma reunião será feita nesta segunda-feira para definir ajustes no formato do final de semana. Uma possibilidade apresentada é de realizar o evento em dois dias, com o sábado reservado para preparativos do carro, enquanto shakedown, classificação e corrida sendo todos no domingo.

Para viabilizar o retorno das atividades, a Stock terá uma série de protocolos de segurança em vigor, que incluem o distanciamento social entre os presentes, a utilização de equipamentos de proteção como máscaras e escudos, a limitação de membros das equipes e os portões fechados, sem a presença de público e entrada limitada de imprensa.

Todos os presentes terão que ser testados com antecedência, para apresentar a certidão negativa na entrada do evento. Na chegada, todos passarão por uma verificação de temperatura e, no local, deverão manter uma distância de dois metros entre cada um. Por isso, todas as reuniões serão realizadas de modo online, incluindo o briefing com os pilotos.

As equipes que possuem dois carros no grid poderão ter no máximo nove integrantes, incluindo o chefe e os pilotos, sendo que cada carro ocupará seu próprio box. Esse número representa uma redução considerável para a categoria, já que o número médio de pessoas de uma equipe em um final de semana é de 15 integrantes, excluindo chefe e pilotos.

Na semana passada, o Motorsport.com procurou a Vicar em busca de informações sobre o início da temporada e a empresa falou também sobre o projeto de segurança sanitária feito para o retorno.

"O projeto de segurança sanitária foi muito bem recebido em todos os locais e as autoridades aguardam uma oportunidade para anunciar suas respectivas decisões" disse a Vicar em comunicado. "A Vicar está otimista em relação à possibilidade de realizar a temporada neste segundo semestre."

O grande destaque da temporada 2020 é que a categoria deixa de ser monomarca e passa a correr com dois carros. De um lado, o Chevrolet Cruze. De outro, o Toyota Corolla.

Nas últimas semanas, a Stock vem retomando suas atividades aos poucos. Parte das equipes tiveram a chance de dar as primeiras voltas com o carro de 2020 no Autódromo de Curitiba e tanto o Cruze quanto o Corolla foram elogiados pelos pilotos.

No cronograma original, a Stock já teria feito cinco provas até a primeira semana de julho. A temporada estava programada para começar em 29 de março, com a Corrida de Duplas em Goiânia e passaria por Velopark, Londrina, Interlagos e Velo Città até o final de junho.

Entre essas provas, estava um evento conjunto da Stock com a Copa Truck, marcado para o final de maio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

