Stock Car pode realizar primeira etapa em Cascavel, diz TV

A Stock Car planeja realizar a primeira etapa da temporada 2020 no fim de semana dos dias 4 e 5 de julho, com o calendário apontando o Velo Città como a primeira parada dos carros mais velozes do Brasil.

Mas os planos podem mudar. Segundo o jornal Meio Dia, da RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, Cascavel deve ser o novo local da abertura do campeonato. Segundo a reportagem, um anúncio deve ser oficializado nos próximos dias.

Cascavel também será o local da primeira etapa da Copa Truck, neste fim de semana, seguindo uma série de restrições e protocolos no combate à transmissão do novo coronavírus. Além disso, a realização da etapa em Cascavel seria providencial, porque possibilitaria às duas categorias repartir custos de montagem nesta fase de recursos mais escassos. Parte da estrutura, serviços e até alguns profissionais são compartilhados pelas duas categorias.

O Motorsport.com procurou a Vicar para confirmar a informação e a organizadora da Stock Car respondeu: "A Stock Car apresentou projetos para várias prefeituras de municípios onde estão baseados autódromos, o que inclui Cascavel, visando a realização das corridas. Também abriu diálogo com governos estaduais, com o mesmo objetivo. O projeto de segurança sanitária foi muito bem recebido em todos os locais e as autoridades aguardam uma oportunidade para anunciar suas respectivas decisões. A Vicar está otimista em relação à possibilidade de realizar a temporada neste segundo semestre."

Veja como está o calendário da Stock Car em 2020, lembrando que em quatro etapas teremos rodada tripla, para compensar as rodadas perdidas pelo adiamento devido ao coronavírus.

05/07 – Velo Città (SP) ou Cascavel (PR)

19/07 – Santa Cruz do Sul

23/08 – Interlagos (SP) (Corrida do Milhão)

13/09 – Londrina (PR)

18/10 – Cascavel (PR)

08/11 – A Definir (Curitiba ou Velo Città)

22/11 – Goiânia (GO)

13/12 – Interlagos (SP) (Super Final)

