A Stock Car Pro Series e a WSC Sports, líder global em tecnologia de vídeo, anunciaram nesta terça-feira (13) uma parceria para utilizar inteligência artificial e tecnologia de machine learning para gerar os destaques em vídeo das corridas da categoria. Os destaques, que exibem momentos-chave das provas, como ultrapassagens ou acidentes, serão imediatamente utilizados nos replays das transmissões e também nos canais de mídia social da Stock Car.

A estreia do sistema aconteceu durante a oitava etapa da Stock Car, no Autódromo Velocitta, em São Paulo. A plataforma da WSC criou automaticamente destaques da corrida em tempo real, gerando maior agilidade e melhorando o fluxo de informações de vídeo da transmissão.

Além de criar vídeos com maior rapidez e qualidade, os destaques podem ser adaptados pela Stock Car para gerar maior engajamento dos fãs, aumentar o retorno das mais de 200 marcas envolvidas na competição e maximizar as oportunidades de patrocínio da categoria.

A plataforma WSC Sports analisa e indexa as principais cenas das corridas em tempo real. Depois, o sistema recorta e aplica grafismos aos vídeos, gerando destaques personalizados que podem ser aplicados imediatamente nas mídias sociais e propriedades digitais da Stock Car Pro Series.

“A parceria com a WSC Sports é estratégica para nós. Ser capaz de criar automaticamente os destaques de nossas corridas é um divisor de águas para a Stock Car e para nossos fãs. Estamos sempre buscando inovar e usar tecnologia de ponta para melhorar a entrega de conteúdo para nossos fãs”, disse Guga Carvalho, Diretor de Marketing da Stock Car Pro Series.

“Estamos empolgados em unir forças com a Stock Car Pro Series para auxiliar a inovar no que diz respeito à experiência de visualização das corridas pelo fã em toda a região do Brasil e da América Latina. Desde o início de cada corrida até o momento da chegada, os fãs de esportes a motor sentirão como se estivessem ao vivo na pista, fazendo parte da ação graças, aos recursos de inteligência artificial”, disse Raul Fernandez, Business Development North America, WSC Sports.

A Stock Car Pro Series é a parceria mais recente na América Latina da WSC Sports, região que se torna o foco de sua expansão. A empresa de tecnologia também trabalha com o conglomerado de mídia Grupo Globo no Brasil e outras emissoras, ligas e times da região. O automobilismo é um foco crescente para a WSC Sports, com parcerias recentes com a NASCAR, NTT INDYCAR Series, Extreme E e muitas outras.

