Vem direto da Espanha os dois pilotos convidados da Blau Motorsport para a Corrida de Duplas que abre a temporada de 2022 da Stock Car, neste final de semana, em Interlagos.

Campeão da GT Open de 2019 na categoria PROAM e com passagens pelo IMSA e GT Series, Albert Costa, piloto oficial da Lamborghini, será o convidado de Allam Khodair. Já Diego Nunes terá ao seu lado Fran Rueda, jovem de 24 anos que traz no currículo dois vices da GT Open na categoria PRO (2017 e 2018).

“Conheci o Allam quando ele estava na GT Open”, disse Costa. “Lembro de quando ele chegou no campeonato e surpreendeu a todos logo no primeiro ano, ficando sempre ficando entre os cinco primeiros. Khodair é um grande piloto e desde que ficamos mais próximos passei a conhecer muito mais sobre a Stock Car e estou muito feliz agora de ter a oportunidade de guiar este carro com a Blau Motorsport.”

“Albert é um piloto muito habilidoso. Mesmo correndo em categorias distintas, ele na PRO da GT Open e eu na PROAM, ao lado do Marcelo Hahn, travamos algumas disputas muito legais e foi ali que passei a admirar o talento dele como piloto. Ele é um cara rápido e, com certeza, chega para nos ajudar a buscar a vitória na primeira corrida de temporada”, afirmou o ‘Japonês Voador’, que correu na GT Open entre os anos de 2017 e 2019, ano em que Marcelo Hahn conquistou o título da categoria.

O título da GT Open 2019 só não está também no currículo de Khodair porque a etapa de Spa-Francorchamps coincidiu com uma corrida da Stock Car. Ele foi então substituído por Fran Rueda, que ao lado de Marcelo, venceu uma corrida no tradicional circuito da Bélgica. O bom desempenho do jovem espanhol chamou a atenção e o credenciou para receber o convite para acelerar ao lado de Diego Nunes em Interlagos.

“Conheci o Fran através do Marcelo, que fez vários elogios ao estilo de pilotagem dele e habilidade em descrever as reações do carro na pista, algo que consideramos essencial para auxiliar no ajuste do carro. A sugestão de que convidássemos o Fran veio da própria equipe, quando a Corrida de Duplas foi confirmada e eu prontamente concordei. Nosso carro tem muito potencial e, tendo um piloto como o Fran correndo ao meu lado, com certeza entraremos forte nesta briga”, disse Diego Nunes.

As atividades de pista em Interlagos começam na sexta-feira, com apenas os convidados acelerando em dois treinos livres. O primeiro está marcado para as 12h e o segundo para as 15h25. No sábado, os convidados realizam mais um ensaio às 8h, enquanto os titulares têm sua primeira atividade de pista às 10h50. A tomada classificatória está marcada para as 13h45 e será feita somente pelos titulares.

No domingo a disputa acontece, como sempre, me formato de rodada dupla. Os titulares disputam a primeira corrida do dia, às 13h55, e os convidados aceleram na segunda, com largada programada para às 14h50.

