A abertura da Stock Car será recheada de estrelas internacionais no grid da Corrida de Duplas em Interlagos. Vice-campeão das 24 Horas de Le Mans, Rodrigo Baptista correrá pela Crown Racing ao lado do belga Maxime Soulet, com quem acelerou por três temporadas no GT World Challenge.

“Estou super feliz com o convite feito pelo Rodrigo (Baptista) para participar da Stock Car. É realmente um campeonato incrível para se fazer parte e estou com uma grande expectativa para este final de semana", disse Soulet.

"Corri com o ‘Digo’ de GT por três anos, então nos conhecemos bem. Ainda estou conhecendo o carro, mas sei que é rápido. Eu vou saber mais nesta semana quando começarmos os treinos”, seguiu o belga, que tem 38 anos e uma longa experiência no automobilismo internacional.

O piloto foi campeão da Fórmula Renault Bélgica com a equipe do ex-F1 Thierry Boutsen e também garantiu os títulos do Mini Cooper Challenge e do Belcar Endurance Championship. Entre os feitos mais recentes, destaque para o vice-campeonato do Blancpain GT Endurance Sprint Cup.

"Este será um final de semana muito especial em minha carreira, porque, além da estreia oficial na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, ainda terei a oportunidade de trazer o Maxime para correr aqui no Brasil, ainda mais na pista de Interlagos. Temos já bastante entrosamento competindo na Europa e tenho certeza de que vamos repetir o sucesso lá fora aqui também com a Crown Racing", disse Baptista.

Soulet ainda destacou a importância de Interlagos para o automobilismo mundial e admitiu que essa oportunidade será única em sua carreira: “Para mim também é uma ocasião especial porque nunca fui ao Autódromo de Interlagos antes, então será realmente especial por poder conhecer essa pista."

"Todos querem dar algumas voltas nela e eu terei a oportunidade de fazer uma corrida. A Stock Car é o campeonato mais importante do Brasil, com muitas pessoas assistindo e grandes pilotos acelerando. Será realmente desafiador guiar nesse campeonato pela primeira vez”, completou.

Os treinos para a Corrida de Duplas começam nesta sexta-feira a partir das 10h e o classificatório está programado para o sábado, às 13h45. A rodada dupla será disputada a partir das 13h55 no domingo, com 30 minutos mais uma volta em cada corrida e terá transmissão da Motorsport.tv.

