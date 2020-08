Stock Car anuncia "Corrida do Milhão Solidário" em Interlagos

O CEO da Vicar, empresa que organiza a Stock Car, Carlos Col, falou com exclusividade ao Motorsport.com em Live que tinha a intenção de realizar a Corrida do Milhão com a premiação beneficente, em prol daqueles que ajudam a combater o novo coronavírus.

Nesta segunda-feira, a categoria anunciou a "Corrida do Milhão Solidário", que pela primeira vez o prêmio da vitória não será destinado ao vencedor, mas sim a entidades assistenciais que lutam contra o avanço da pandemia, na forma de doações de produtos. Dessa maneira a comunidade da Stock Car e seus parceiros pretendem colaborar com o esforço nacional no combate à doença.

A iniciativa, segundo a categoria, nasceu com a meta de arrecadar o equivalente a R$ 1 milhão em itens como EPIs (equipamentos de proteção individual), medicamentos, produtos de higiene pessoal, cestas básicas e serviços, para serem distribuídos ao longo do segundo semestre em várias regiões do país. Mas, já no lançamento, a meta foi atingida, por meio das doações de empresas que aderiram ao projeto: Eurofarma, Banco BV, Nutriex e Rennova.

A corrida seguirá os mesmos protocolos de segurança sanitária já observados em sua primeira etapa, no dia 26 de julho, em Goiânia.

“A Stock Car já possui uma tradição em campanhas sociais", disse Col. "Por exemplo, em 2019 trocamos ingressos por agasalhos no inverno e depois por alimentos que foram destinados à Legião da Boa Vontade (LBV) em todo o país. Também fizemos uma bem-sucedida campanha pela segurança no trânsito, durante o Movimento Maio Amarelo”, explicou o CEO.

Confira a programação do final de semana:

Sexta-feira, 21 de agosto

9h00 às 9h15: shakedown Stock Car

9h30 às 9h45: shakedown Stock Light

10h00 às 11h10: treino livre 1 Stock Car

11h25 às 12h35: treino livre 1 Stock Light

14h00 às 15h10: treino livre 2 Stock Car

15h25 às 16h35: treino livre 2 Stock Light

Sábado, 22 de agosto

9h00 às 9h32: classificação Stock Car

9h45 às 10h15: treino livre 3 Stock Light

11h00 às 11h40: corrida 2ª etapa Stock Car

12h15 às 12h35: classificação Stock Light

14h28 às 14h58: corrida 3ª etapa Stock Light

Domingo, 23 de agosto

8h15 às 8h47: classificação Stock Car

10h13 às 10h43: Corrida do Milhão Solidário Stock Car, 3ª etapa

11h58 às 12h28: corrida 4ª etapa Stock Light