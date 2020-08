Após perder a primeira etapa da temporada 2020 da Stock Car em Goiânia, Vitor Baptista foi confirmado pela equipe KTF neste domingo para a rodada dupla que acontece no próximo final de semana, em Interlagos, com a Corrida do Milhão no domingo.

O piloto paulista foi anunciado pela equipe no início do ano e chegou a participar dos testes de pré-temporada, mas não participou da etapa de Goiânia. Vítima dos efeitos econômicos da Pandemia o piloto perdeu seu patrocínio e não disputou a abertura do Campeonato.

Vitor continuou trabalhando para que pudesse, novamente, ter a sua chance na categoria principal do automobilismo brasileiro. Assim, neste domingo, Baptista confirmou que estará no grid da Stock Car, no próximo fim de semana, à bordo do carro #120 da KTF Sports.

O paulista tem uma grande experiência em categorias de fórmula como de turismo. Vitor iniciou a sua trajetória nas pistas em 2008, no kart, somando títulos desde regionais até o Sul-Americano. Nos monopostos foi campeão Sul-Americano de F-3 em 2014 e, em 2015, campeão da Euroformula-3.

Nos carros de turismo, iniciou em 2017 na Stock Light conquistando inclusive uma vitória. Ainda naquele ano ele sagrou-se campeão do Porsche Junior Program e competiu, em 2018 e 2019 nos carros da montadora alemã.

“Após a frustração de estar de fora da abertura do Campeonato estou muito feliz por me juntar à equipe KTF na Stock Car", disse Vitor. "Com a ajuda de várias pessoas, empresas e da própria KTF tenho certeza que poderei dar o meu máximo na pista. Agradeço a oportunidade e espero representar muito bem o time”.

PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?