Após dez anos, a Stock Car Pro Series estará de volta ao Rio de Janeiro em 2022, em uma pista estruturada no Aeroporto Internacional do Galeão-Tom Jobim. O anúncio foi feito em uma cerimônia realizada no Palácio do Guanabara, com presenças do Governador do Estado, Cláudio Castro, e do Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca, na manhã desta quarta-feira (15).

A etapa será a quarta da temporada e terá o nome de "GP Galeão Rio 2022", com rodada dupla. A última vez que a principal categoria de carros da América Latina visitou a capital fluminense foi em 2012, no antigo Autódromo Nelson Piquet. Pouco tempo depois, o circuito foi demolido para dar lugar à Vila Olímpica, utilizada para as Olimpíadas de 2016.

A assinatura entre as partes foi feita na corrida final da Stock Car de 2021, disputada em Interlagos no último domingo e que coroou Gabriel Casagrande como o campeão da temporada. Sua equipe, a A.Mattheis Vogel Motorsport, é sediada em Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro. O estado ainda abriga outros times da divisão e tem Cacá Bueno o representando na lista dos maiores campeões, com cinco títulos.

O evento está marcado para 10 de abril de 2022, realizado com patrocínios das empresas de energia Naturgy e Light, e será o 43º em terras cariocas, que foram palco da primeira Corrida do Milhão da história, vencida por Valdeno Brito.

