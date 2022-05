Stock Car AO VIVO: Veja as corridas da etapa no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora de acelerar! A Stock Car Pro Series realiza neste domingo as duas corridas da quarta etapa da temporada 2022, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Após uma grande etapa inaugural no Aeroporto RIOGaleão, na capital carioca, a principal categoria do automobilismo nacional volta a acelerar em uma pista que está entre as favoritas de praticamente todos os pilotos do grid.

Ricardo Zonta larga na pole position, após superar César Ramos em uma bela disputa na classificação do sábado. Já os líderes do campeonato saem em situações distintas.

Daniel Serra não teve uma boa sessão e larga apenas em 14º, enquanto seu rival direto, Gabriel Casagrande, sai na quinta posição, ao lado de Rubens Barrichello, que recebeu diversas homenagens no fim de semana pelo aniversário de 50 anos, que será celebrado nos próximos dias.

